Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Kinoafisha Persons Otar Iosseliani Awards

Awards and nominations of Otar Iosseliani

Otar Iosseliani
Awards and nominations of Otar Iosseliani
Venice Film Festival 1996 Venice Film Festival 1996
Grand Special Jury Prize
Winner
Golden Lion
Nominee
Venice Film Festival 1992 Venice Film Festival 1992
C.I.C.A.E. Award
Winner
Best Film
Winner
Golden Lion
Nominee
Venice Film Festival 1989 Venice Film Festival 1989
Filmcritica "Bastone Bianco" Award - Special Mention
Winner
Grand Special Jury Prize
Winner
Golden Lion
Nominee
Venice Film Festival 1984 Venice Film Festival 1984
Grand Special Jury Prize
Winner
OCIC Award
Winner
Golden Lion
Nominee
Berlin International Film Festival 2002 Berlin International Film Festival 2002
Best Director
Winner
Competition
Winner
Golden Berlin Bear
Nominee
Tallinn Black Nights Film Festival 1999 Tallinn Black Nights Film Festival 1999
Estonian Film Critics Award
Winner
Moscow International Film Festival 1993 Moscow International Film Festival 1993
Andrei Tarkovsky Award
Winner
Berlin International Film Festival 1982 Berlin International Film Festival 1982
Forum of New Cinema
Winner
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more