Otar Iosseliani
Awards
Awards and nominations of Otar Iosseliani
Otar Iosseliani
About
Filmography
Awards
Awards and nominations of Otar Iosseliani
Venice Film Festival 1996
Grand Special Jury Prize
Winner
Golden Lion
Nominee
Venice Film Festival 1992
C.I.C.A.E. Award
Winner
Best Film
Winner
Golden Lion
Nominee
Venice Film Festival 1989
Filmcritica "Bastone Bianco" Award - Special Mention
Winner
Grand Special Jury Prize
Winner
Golden Lion
Nominee
Venice Film Festival 1984
Grand Special Jury Prize
Winner
OCIC Award
Winner
Golden Lion
Nominee
Berlin International Film Festival 2002
Best Director
Winner
Competition
Winner
Golden Berlin Bear
Nominee
Tallinn Black Nights Film Festival 1999
Estonian Film Critics Award
Winner
Moscow International Film Festival 1993
Andrei Tarkovsky Award
Winner
Berlin International Film Festival 1982
Forum of New Cinema
Winner
