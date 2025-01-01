Menu
Jemaine Clement
Awards
Awards and nominations of Jemaine Clement
About
Filmography
Articles
Photos
Awards
Primetime Emmy Awards 2024
Outstanding Comedy Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 2022
Outstanding Comedy Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 2020
Outstanding Comedy Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 2019
Outstanding Original Music and Lyrics
Nominee
Primetime Emmy Awards 2009
Outstanding Comedy Series
Nominee
Outstanding Lead Actor in a Comedy Series
Nominee
Outstanding Original Music and Lyrics
Nominee
Outstanding Writing for a Comedy Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 2008
Outstanding Original Music and Lyrics
Nominee
Outstanding Original Music and Lyrics
Nominee
Outstanding Writing for a Comedy Series
Nominee
Toronto International Film Festival 2014
Midnight Madness
Winner
Tallinn Black Nights Film Festival 2014
Audience Award
Winner
Best Youth Film
Nominee
Berlin International Film Festival 2014
Generation 14plus - Best Film
Nominee
