Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Kinoafisha Persons Jemaine Clement Awards

Awards and nominations of Jemaine Clement

Jemaine Clement
Awards and nominations of Jemaine Clement
Primetime Emmy Awards 2024 Primetime Emmy Awards 2024
Outstanding Comedy Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 2022 Primetime Emmy Awards 2022
Outstanding Comedy Series
Nominee
 Outstanding Comedy Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 2020 Primetime Emmy Awards 2020
Outstanding Comedy Series
Nominee
 Outstanding Comedy Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 2019 Primetime Emmy Awards 2019
Outstanding Original Music and Lyrics
Nominee
 Outstanding Original Music and Lyrics
Nominee
Primetime Emmy Awards 2009 Primetime Emmy Awards 2009
Outstanding Comedy Series
Nominee
 Outstanding Comedy Series
Nominee
 Outstanding Lead Actor in a Comedy Series
Nominee
 Outstanding Original Music and Lyrics
Nominee
 Outstanding Original Music and Lyrics
Nominee
 Outstanding Writing for a Comedy Series
Nominee
 Outstanding Writing for a Comedy Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 2008 Primetime Emmy Awards 2008
Outstanding Original Music and Lyrics
Nominee
 Outstanding Original Music and Lyrics
Nominee
 Outstanding Original Music and Lyrics
Nominee
 Outstanding Original Music and Lyrics
Nominee
 Outstanding Writing for a Comedy Series
Nominee
 Outstanding Writing for a Comedy Series
Nominee
Toronto International Film Festival 2014 Toronto International Film Festival 2014
Midnight Madness
Winner
Midnight Madness
Winner
Tallinn Black Nights Film Festival 2014 Tallinn Black Nights Film Festival 2014
Audience Award
Winner
Best Youth Film
Nominee
Berlin International Film Festival 2014 Berlin International Film Festival 2014
Generation 14plus - Best Film
Nominee
 Generation 14plus - Best Film
Nominee
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more