Nikolay Khomeriki
Awards
Awards and nominations of Nikolay Khomeriki
Nikolay Khomeriki

Awards
Awards
Awards and nominations of Nikolay Khomeriki
Cannes Film Festival 2009
Un Certain Regard Award
Nominee
Cannes Film Festival 2006
Un Certain Regard Award
Nominee
Cannes Film Festival 2005
Cinefondation Award
Nominee
Sochi Open Russian Film Festival 2021
Full-Length Film
Winner
Moscow International Film Festival 2011
Kommersant Weekend Prize
Winner
Golden St. George
Nominee
Sochi Open Russian Film Festival 2009
Full-Length Film
Nominee
