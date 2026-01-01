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Nikolay Khomeriki
Nikolay Khomeriki
Kinoafisha
Persons
Nikolay Khomeriki
Nikolay Khomeriki
Nikolay Khomeriki
Date of Birth
17 April 1975
Age
51 years old
Zodiac sign
Aries
Occupation
Director, Writer, Actor
Place of Birth
Moscow, Soviet Union
Actor type
Dramatic actor
Popular Films
7.3
Tayny goroda En
(2018)
7.2
Poslednyaya skazka Rity
(2012)
7.0
Test na beremennost
(2014)
Filmography
4.3
Tik-tak
Comedy, Drama
2025, Russia
Watch trailer
6.8
Chistye
Thriller, Drama
2024, Russia
5.4
Spasti edinstvennogo syna
Drama, Thriller
2023, Russia
6.8
White Snow
Belyy sneg
Drama, Sport, Biography
2021, Russia
Watch trailer
4.7
More volnuetsya raz
Freeze Dance
Drama
2021, Russia
Watch trailer
6.2
The Ninth
Devyataya
Thriller, Drama, Action, Detective
2019, Russia
Watch trailer
7.3
Tayny goroda En
Drama, Detective
2018, Russia
5.8
Selfie
Selfie
Drama, Thriller
2018, Russia
Watch trailer
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