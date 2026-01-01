Menu
Русский
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Nikolay Khomeriki
Nikolay Khomeriki Nikolay Khomeriki
Kinoafisha Persons Nikolay Khomeriki

Nikolay Khomeriki

Nikolay Khomeriki

Date of Birth
17 April 1975
Age
51 years old
Zodiac sign
Aries
Occupation
Director, Writer, Actor
Place of Birth
Moscow, Soviet Union
Actor type
Dramatic actor

Popular Films

Tayny goroda En 7.3
Tayny goroda En (2018)
Poslednyaya skazka Rity 7.2
Poslednyaya skazka Rity (2012)
Test na beremennost 7.0
Test na beremennost (2014)

Filmography

Tik-tak 4.3
Tik-tak
Comedy, Drama 2025, Russia
Watch trailer
Chistye 6.8
Chistye
Thriller, Drama 2024, Russia
Spasti edinstvennogo syna 5.4
Spasti edinstvennogo syna
Drama, Thriller 2023, Russia
White Snow 6.8
White Snow Belyy sneg
Drama, Sport, Biography 2021, Russia
Watch trailer
More volnuetsya raz 4.7
More volnuetsya raz Freeze Dance
Drama 2021, Russia
Watch trailer
The Ninth 6.2
The Ninth Devyataya
Thriller, Drama, Action, Detective 2019, Russia
Watch trailer
Tayny goroda En 7.3
Tayny goroda En
Drama, Detective 2018, Russia
Selfie 5.8
Selfie Selfie
Drama, Thriller 2018, Russia
Watch trailer
Show more
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more