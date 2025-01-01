Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Kinoafisha Persons Phylicia Rashad Awards

Awards and nominations of Phylicia Rashad

Phylicia Rashad
Awards and nominations of Phylicia Rashad
Primetime Emmy Awards 2021 Primetime Emmy Awards 2021
Outstanding Guest Actress in a Drama Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 2020 Primetime Emmy Awards 2020
Outstanding Guest Actress in a Drama Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 2019 Primetime Emmy Awards 2019
Outstanding Guest Actress in a Drama Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 2008 Primetime Emmy Awards 2008
Outstanding Lead Actress in a Miniseries or a Movie
Nominee
Primetime Emmy Awards 1986 Primetime Emmy Awards 1986
Outstanding Lead Actress in a Comedy Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 1985 Primetime Emmy Awards 1985
Outstanding Lead Actress in a Comedy Series
Nominee
Screen Actors Guild Awards 2009 Screen Actors Guild Awards 2009
Outstanding Performance by a Female Actor in a Television Movie or Miniseries
Nominee
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more