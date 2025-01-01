Menu
Phylicia Rashad
Awards
Awards and nominations of Phylicia Rashad
Phylicia Rashad
About
Filmography
Awards
Awards and nominations of Phylicia Rashad
Primetime Emmy Awards 2021
Outstanding Guest Actress in a Drama Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 2020
Outstanding Guest Actress in a Drama Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 2019
Outstanding Guest Actress in a Drama Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 2008
Outstanding Lead Actress in a Miniseries or a Movie
Nominee
Primetime Emmy Awards 1986
Outstanding Lead Actress in a Comedy Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 1985
Outstanding Lead Actress in a Comedy Series
Nominee
Screen Actors Guild Awards 2009
Outstanding Performance by a Female Actor in a Television Movie or Miniseries
Nominee
