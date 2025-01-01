Menu
William Friedkin
Awards and nominations of William Friedkin
Academy Awards, USA 1972 Academy Awards, USA 1972
Best Achievement in Directing
Winner
Academy Awards, USA 1974 Academy Awards, USA 1974
Best Achievement in Directing
Nominee
Cannes Film Festival 2006 Cannes Film Festival 2006
Quinzaine des réalisateurs
Winner
C.I.C.A.E. Award
Nominee
Golden Globes, USA 1974 Golden Globes, USA 1974
Best Director
Winner
Golden Globes, USA 1972 Golden Globes, USA 1972
Best Director
Winner
Primetime Emmy Awards 1998 Primetime Emmy Awards 1998
Outstanding Directing for a Miniseries or a Movie
Nominee
BAFTA Awards 1973 BAFTA Awards 1973
Best Direction
Nominee
Venice Film Festival 2013 Venice Film Festival 2013
Career Golden Lion
Winner
Venice Film Festival 2011 Venice Film Festival 2011
Golden Mouse
Winner
Golden Lion
Nominee
Razzie Awards 1981 Razzie Awards 1981
Worst Director
Nominee
 Worst Screenplay
Nominee
