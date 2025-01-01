Menu
Kinoafisha Persons Patrick Stewart Awards

Patrick Stewart
Golden Globes, USA 2016 Golden Globes, USA 2016
Best Actor in a Motion Picture - Comedy or Musical
Nominee
Golden Globes, USA 2005 Golden Globes, USA 2005
Best Performance by an Actor in a Miniseries or a Motion Picture Made for Television
Nominee
Golden Globes, USA 1999 Golden Globes, USA 1999
Best Supporting Actor in a Series, Miniseries or Motion Picture Made for Television
Nominee
Primetime Emmy Awards 2010 Primetime Emmy Awards 2010
Outstanding Supporting Actor in a Miniseries or a Movie
Nominee
Primetime Emmy Awards 2006 Primetime Emmy Awards 2006
Outstanding Guest Actor in a Comedy Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 2004 Primetime Emmy Awards 2004
Outstanding Made for Television Movie
Nominee
 Outstanding Made for Television Movie
Nominee
Primetime Emmy Awards 1998 Primetime Emmy Awards 1998
Outstanding Lead Actor in a Miniseries or a Movie
Nominee
Screen Actors Guild Awards 2011 Screen Actors Guild Awards 2011
Outstanding Performance by a Male Actor in a Television Movie or Miniseries
Nominee
Screen Actors Guild Awards 2000 Screen Actors Guild Awards 2000
Outstanding Performance by a Male Actor in a Television Movie or Miniseries
Nominee
Screen Actors Guild Awards 1995 Screen Actors Guild Awards 1995
Outstanding Performance by a Male Actor in a Drama Series
Nominee
