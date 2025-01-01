Menu
Patrick Stewart
Awards
Awards and nominations of Patrick Stewart
Patrick Stewart
About
Filmography
Articles
Awards
Awards and nominations of Patrick Stewart
Golden Globes, USA 2016
Best Actor in a Motion Picture - Comedy or Musical
Nominee
Golden Globes, USA 2005
Best Performance by an Actor in a Miniseries or a Motion Picture Made for Television
Nominee
Golden Globes, USA 1999
Best Supporting Actor in a Series, Miniseries or Motion Picture Made for Television
Nominee
Primetime Emmy Awards 2010
Outstanding Supporting Actor in a Miniseries or a Movie
Nominee
Primetime Emmy Awards 2006
Outstanding Guest Actor in a Comedy Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 2004
Outstanding Made for Television Movie
Nominee
Outstanding Made for Television Movie
Nominee
Primetime Emmy Awards 1998
Outstanding Lead Actor in a Miniseries or a Movie
Nominee
Screen Actors Guild Awards 2011
Outstanding Performance by a Male Actor in a Television Movie or Miniseries
Nominee
Screen Actors Guild Awards 2000
Outstanding Performance by a Male Actor in a Television Movie or Miniseries
Nominee
Screen Actors Guild Awards 1995
Outstanding Performance by a Male Actor in a Drama Series
Nominee
