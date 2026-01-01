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Kinoafisha
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Bryan Singer
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Awards and nominations of Bryan Singer
Bryan Singer
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Awards
Awards and nominations of Bryan Singer
Primetime Emmy Awards 2009
Outstanding Drama Series
Nominee
Outstanding Drama Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 2008
Outstanding Drama Series
Nominee
Outstanding Drama Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 2007
Outstanding Drama Series
Nominee
Outstanding Drama Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 2006
Outstanding Drama Series
Nominee
Outstanding Drama Series
Nominee
BAFTA Awards 1996
Best Film
Nominee
Best Film
Nominee
Sundance Film Festival 1993
Dramatic
Winner
Dramatic
Winner
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