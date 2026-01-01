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Kinoafisha Persons Bryan Singer Awards

Awards and nominations of Bryan Singer

Bryan Singer
Awards and nominations of Bryan Singer
Primetime Emmy Awards 2009 Primetime Emmy Awards 2009
Outstanding Drama Series
Nominee
 Outstanding Drama Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 2008 Primetime Emmy Awards 2008
Outstanding Drama Series
Nominee
 Outstanding Drama Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 2007 Primetime Emmy Awards 2007
Outstanding Drama Series
Nominee
 Outstanding Drama Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 2006 Primetime Emmy Awards 2006
Outstanding Drama Series
Nominee
 Outstanding Drama Series
Nominee
BAFTA Awards 1996 BAFTA Awards 1996
Best Film
Nominee
 Best Film
Nominee
Sundance Film Festival 1993 Sundance Film Festival 1993
Dramatic
Winner
Dramatic
Winner
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