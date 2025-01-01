Menu
Orson Welles
Awards
Awards and nominations of Orson Welles
Orson Welles
Awards and nominations of Orson Welles
Academy Awards, USA 1971
Honorary Award
Winner
Honorary Award
Winner
Academy Awards, USA 1942
Best Original Screenplay
Winner
Best Original Screenplay
Winner
Best Performance by an Actor in a Leading Role
Nominee
Best Achievement in Directing
Nominee
Cannes Film Festival 1966
20th Anniversary Prize
Winner
Technical Grand Prize
Winner
Palme d'Or
Nominee
Cannes Film Festival 1959
Best Actor
Winner
Cannes Film Festival 1952
Grand Prize of the Festival
Winner
Golden Globes, USA 1982
Best Actor in a Supporting Role - Motion Picture
Nominee
BAFTA Awards 1968
Best Foreign Actor
Nominee
Venice Film Festival 1970
Career Golden Lion
Winner
Venice Film Festival 2018
Queer Lion
Nominee
Venice Film Festival 1962
Best Film
Nominee
Venice Film Festival 1948
Grand International Award
Nominee
Venice Film Festival 1947
Grand International Award
Nominee
Razzie Awards 1983
Worst Supporting Actor
Nominee
Berlin International Film Festival 1968
Golden Berlin Bear
Nominee
