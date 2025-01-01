Menu
Kinoafisha
Moscow, RU
RUS
Russian
Search
Cancel
Log In
Registration
Your tickets in your personal cabinet
Showtimes & Tickets
What to watch
TV Shows
Trailers
Reviews
Persons
Kinoafisha
Persons
Pavel Lungin
Awards
Awards and nominations of Pavel Lungin
Pavel Lungin
About
Filmography
Awards
Awards and nominations of Pavel Lungin
Cannes Film Festival 1990
Prize of the Ecumenical Jury - Special Mention
Winner
Best Director
Winner
Palme d'Or
Nominee
Cannes Film Festival 2009
Un Certain Regard Award
Nominee
Cannes Film Festival 2000
Palme d'Or
Nominee
Cannes Film Festival 1992
Palme d'Or
Nominee
Sundance Film Festival 2007
World Cinema - Dramatic
Nominee
Tallinn Black Nights Film Festival 2016
Audience Award
Winner
Sochi Open Russian Film Festival 2005
Full-Length Film
Winner
Sochi Open Russian Film Festival 2000
Full-Length Film
Nominee
Sochi Open Russian Film Festival 1996
Full-Length Film
Nominee
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used.
Read more
I agree