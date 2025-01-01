Menu
Pavel Lungin
Awards and nominations of Pavel Lungin
Cannes Film Festival 1990 Cannes Film Festival 1990
Prize of the Ecumenical Jury - Special Mention
Winner
Best Director
Winner
Palme d'Or
Nominee
Cannes Film Festival 2009 Cannes Film Festival 2009
Un Certain Regard Award
Nominee
Cannes Film Festival 2000 Cannes Film Festival 2000
Palme d'Or
Nominee
Cannes Film Festival 1992 Cannes Film Festival 1992
Palme d'Or
Nominee
Sundance Film Festival 2007 Sundance Film Festival 2007
World Cinema - Dramatic
Nominee
Tallinn Black Nights Film Festival 2016 Tallinn Black Nights Film Festival 2016
Audience Award
Winner
Sochi Open Russian Film Festival 2005 Sochi Open Russian Film Festival 2005
Full-Length Film
Winner
Sochi Open Russian Film Festival 2000 Sochi Open Russian Film Festival 2000
Full-Length Film
Nominee
Sochi Open Russian Film Festival 1996 Sochi Open Russian Film Festival 1996
Full-Length Film
Nominee
