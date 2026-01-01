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Kinoafisha Persons Paul Verhoeven Awards

Awards and nominations of Paul Verhoeven

Paul Verhoeven
Awards and nominations of Paul Verhoeven
Cannes Film Festival 2021 Cannes Film Festival 2021
Palme d'Or
Nominee
 Queer Palm
Nominee
Cannes Film Festival 2016 Cannes Film Festival 2016
Palme d'Or
Nominee
Cannes Film Festival 1992 Cannes Film Festival 1992
Palme d'Or
Nominee
BAFTA Awards 2018 BAFTA Awards 2018
Best Film Not in the English Language
Nominee
 Best Film Not in the English Language
Nominee
BAFTA Awards 2007 BAFTA Awards 2007
Best Film Not in the English Language
Nominee
 Best Film Not in the English Language
Nominee
Venice Film Festival 2006 Venice Film Festival 2006
Best International Film
Winner
Golden Lion
Nominee
Razzie Awards 1996 Razzie Awards 1996
Worst Director
Winner
Toronto International Film Festival 1983 Toronto International Film Festival 1983
International Critics' Award
Winner
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