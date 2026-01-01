Menu
Kinoafisha
Moscow, RU
RUS
Русский
Search
Cancel
Log In
Registration
Your tickets in your personal cabinet
Showtimes & Tickets
What to watch
TV Shows
Trailers
Reviews
Persons
Kinoafisha
Persons
Paul Verhoeven
Awards
Awards and nominations of Paul Verhoeven
Paul Verhoeven
About
Filmography
Articles
Awards
Awards and nominations of Paul Verhoeven
Cannes Film Festival 2021
Palme d'Or
Nominee
Queer Palm
Nominee
Cannes Film Festival 2016
Palme d'Or
Nominee
Cannes Film Festival 1992
Palme d'Or
Nominee
BAFTA Awards 2018
Best Film Not in the English Language
Nominee
Best Film Not in the English Language
Nominee
BAFTA Awards 2007
Best Film Not in the English Language
Nominee
Best Film Not in the English Language
Nominee
Venice Film Festival 2006
Best International Film
Winner
Golden Lion
Nominee
Razzie Awards 1996
Worst Director
Winner
Toronto International Film Festival 1983
International Critics' Award
Winner
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used.
Read more
I agree