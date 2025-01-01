Menu
Kinoafisha
Moscow, RU
RUS
Russian
Search
Cancel
Log In
Registration
Your tickets in your personal cabinet
Showtimes & Tickets
What to watch
TV Shows
Trailers
Reviews
Persons
Kinoafisha
Persons
Andrej Zvyagincev
Awards
Awards and nominations of Andrej Zvyagincev
Andrej Zvyagincev
About
Filmography
Articles
Photos
Awards
Awards and nominations of Andrej Zvyagincev
Cannes Film Festival 2017
Jury Prize
Winner
Palme d'Or
Nominee
Cannes Film Festival 2014
Best Screenplay
Winner
Best Screenplay
Winner
Palme d'Or
Nominee
Cannes Film Festival 2011
Un Certain Regard - Special Jury Prize
Winner
Un Certain Regard Award
Nominee
Cannes Film Festival 2007
Palme d'Or
Nominee
BAFTA Awards 2018
Best Film Not in the English Language
Nominee
Best Film Not in the English Language
Nominee
BAFTA Awards 2015
Best Film Not in the English Language
Nominee
Best Film Not in the English Language
Nominee
Venice Film Festival 2003
Best Film
Winner
Best Debut Film
Winner
Best First Film
Winner
Sergio Trasatti Award
Winner
SIGNIS Award
Winner
Sundance Film Festival 2010
NHK Award
Winner
Moscow International Film Festival 2011
Russian Film Clubs Federation Award
Winner
Moscow International Film Festival 2007
Russian Program
Winner
Tallinn Black Nights Film Festival 2003
FIPRESCI Prize
Winner
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used.
Read more
I agree