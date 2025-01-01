Menu
Terrence Malick
Awards
Awards and nominations of Terrence Malick
Terrence Malick
Academy Awards, USA 2012
Best Achievement in Directing
Nominee
Academy Awards, USA 1999
Best Adapted Screenplay
Nominee
Best Achievement in Directing
Nominee
Cannes Film Festival 2019
François Chalais Award
Winner
Prize of the Ecumenical Jury
Winner
Palme d'Or
Nominee
Cannes Film Festival 2011
Palme d'Or
Winner
Cannes Film Festival 1979
Best Director
Winner
Palme d'Or
Nominee
Golden Globes, USA 1979
Best Director
Nominee
Venice Film Festival 2016
Future Film Festival Digital Award - Special Mention
Winner
Green Drop Award
Winner
Best Film
Nominee
Venice Film Festival 2012
SIGNIS Award
Winner
Golden Lion
Nominee
Berlin International Film Festival 1999
Golden Berlin Bear
Winner
Reader Jury of the "Berliner Morgenpost"
Nominee
Berlin International Film Festival 2015
Golden Berlin Bear
Nominee
