Терренс Малик
Награды
Награды и номинации Терренса Малика
Terrence Malick
О персоне
Фильмография
Новости
Фотографии
Награды
Награды и номинации Терренса Малика
Оскар 2012
Лучшая режиссура
Номинант
Оскар 1999
Лучшая режиссура
Номинант
Лучший адаптированный сценарий
Номинант
Каннский кинофестиваль 2019
Приз Экуменического жюри
Победитель
Премия Франсуа Шале
Победитель
Золотая пальмовая ветвь
Номинант
Каннский кинофестиваль 2011
Золотая пальмовая ветвь
Победитель
Каннский кинофестиваль 1979
Лучший режиссер
Победитель
Золотая пальмовая ветвь
Номинант
Золотой глобус 1979
Лучший режиссёр
Номинант
Венецианский кинофестиваль 2016
Green Drop Award
Победитель
Future Film Festival Digital Award - Special Mention
Победитель
Лучший фильм
Номинант
Венецианский кинофестиваль 2012
SIGNIS Award
Победитель
Golden Lion
Номинант
Берлинале 1999
Золотой берлинский медведь
Победитель
Приз жюри читателей "Берлинер Моргенпост"
Номинант
Берлинале 2015
Золотой берлинский медведь
Номинант
