Menu
Kinoafisha
Moscow, RU
RUS
Russian
Search
Cancel
Log In
Registration
Your tickets in your personal cabinet
Showtimes & Tickets
What to watch
TV Shows
Trailers
Reviews
Persons
Kinoafisha
Persons
Rob Marshal
Awards
Awards and nominations of Rob Marshal
Rob Marshal
About
Filmography
Articles
Photos
Awards
Awards and nominations of Rob Marshal
Academy Awards, USA 2003
Best Achievement in Directing
Nominee
Golden Globes, USA 2003
Best Director
Nominee
Primetime Emmy Awards 2007
Outstanding Variety, Music or Comedy Special
Winner
Outstanding Choreography
Winner
Outstanding Directing for a Variety, Music or Comedy Program
Winner
Outstanding Variety, Music or Comedy Special
Winner
Primetime Emmy Awards 2000
Outstanding Choreography
Winner
Outstanding Directing for a Miniseries, Movie or a Special
Nominee
Primetime Emmy Awards 1998
Outstanding Choreography
Nominee
Primetime Emmy Awards 1997
Outstanding Choreography
Nominee
BAFTA Awards 2019
Feature Film
Nominee
Feature Film
Nominee
BAFTA Awards 2003
David Lean Award for Direction
Nominee
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used.
Read more
I agree