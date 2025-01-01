Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Kinoafisha Persons Rob Marshal Awards

Awards and nominations of Rob Marshal

Rob Marshal
Awards and nominations of Rob Marshal
Academy Awards, USA 2003 Academy Awards, USA 2003
Best Achievement in Directing
Nominee
Golden Globes, USA 2003 Golden Globes, USA 2003
Best Director
Nominee
Primetime Emmy Awards 2007 Primetime Emmy Awards 2007
Outstanding Variety, Music or Comedy Special
Winner
Outstanding Choreography
Winner
Outstanding Directing for a Variety, Music or Comedy Program
Winner
Outstanding Variety, Music or Comedy Special
Winner
Primetime Emmy Awards 2000 Primetime Emmy Awards 2000
Outstanding Choreography
Winner
Outstanding Directing for a Miniseries, Movie or a Special
Nominee
Primetime Emmy Awards 1998 Primetime Emmy Awards 1998
Outstanding Choreography
Nominee
Primetime Emmy Awards 1997 Primetime Emmy Awards 1997
Outstanding Choreography
Nominee
BAFTA Awards 2019 BAFTA Awards 2019
Feature Film
Nominee
 Feature Film
Nominee
BAFTA Awards 2003 BAFTA Awards 2003
David Lean Award for Direction
Nominee
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more