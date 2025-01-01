Menu
Kinoafisha
Moscow, RU
RUS
Russian
Search
Cancel
Log In
Registration
Your tickets in your personal cabinet
Showtimes & Tickets
What to watch
TV Shows
Trailers
Reviews
Persons
Kinoafisha
Persons
Danny Glover
Awards
Awards and nominations of Danny Glover
Danny Glover
About
Filmography
Articles
Awards
Awards and nominations of Danny Glover
Academy Awards, USA 2022
Jean Hersholt Humanitarian Award
Winner
Primetime Emmy Awards 2000
Outstanding Supporting Actor in a Miniseries or a Movie
Nominee
Primetime Emmy Awards 1996
Outstanding Guest Actor in a Drama Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 1989
Outstanding Supporting Actor in a Miniseries or a Special
Nominee
Primetime Emmy Awards 1988
Outstanding Lead Actor in a Miniseries or a Special
Nominee
MTV Movie + TV Awards 1993
Best On-Screen Duo
Winner
MTV Movie + TV Awards 1999
Best Action Sequence
Nominee
Screen Actors Guild Awards 2007
Outstanding Performance by a Cast in a Motion Picture
Nominee
Outstanding Performance by a Cast in a Motion Picture
Nominee
Screen Actors Guild Awards 2001
Outstanding Performance by a Male Actor in a Television Movie or Miniseries
Nominee
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used.
Read more
I agree