Awards and nominations of Danny Glover

Danny Glover
Academy Awards, USA 2022 Academy Awards, USA 2022
Jean Hersholt Humanitarian Award
Winner
Primetime Emmy Awards 2000 Primetime Emmy Awards 2000
Outstanding Supporting Actor in a Miniseries or a Movie
Nominee
Primetime Emmy Awards 1996 Primetime Emmy Awards 1996
Outstanding Guest Actor in a Drama Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 1989 Primetime Emmy Awards 1989
Outstanding Supporting Actor in a Miniseries or a Special
Nominee
Primetime Emmy Awards 1988 Primetime Emmy Awards 1988
Outstanding Lead Actor in a Miniseries or a Special
Nominee
MTV Movie + TV Awards 1993 MTV Movie + TV Awards 1993
Best On-Screen Duo
Winner
MTV Movie + TV Awards 1999 MTV Movie + TV Awards 1999
Best Action Sequence
Nominee
Screen Actors Guild Awards 2007 Screen Actors Guild Awards 2007
Outstanding Performance by a Cast in a Motion Picture
Nominee
Nominee
Screen Actors Guild Awards 2001 Screen Actors Guild Awards 2001
Outstanding Performance by a Male Actor in a Television Movie or Miniseries
Nominee
