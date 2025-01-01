Menu
Emir Kusturica
Awards
Awards and nominations of Emir Kusturica
Emir Kusturica
About
Filmography
Articles
Photos
Awards
Awards and nominations of Emir Kusturica
Cannes Film Festival 2004
Cinema Prize of the French National Education System
Winner
Palme d'Or
Nominee
Cannes Film Festival 1995
Palme d'Or
Winner
Cannes Film Festival 1989
Best Director
Winner
Palme d'Or
Nominee
Cannes Film Festival 1985
Palme d'Or
Winner
FIPRESCI Prize
Winner
Cannes Film Festival 2007
Palme d'Or
Nominee
Venice Film Festival 2018
CICT-UNESCO Enrico Fulchignoni Award
Winner
Venice Film Festival 2016
Little Golden Lion
Winner
Best Film
Nominee
Venice Film Festival 1998
Silver Lion
Winner
Laterna Magica Prize
Winner
Little Golden Lion
Winner
Golden Lion
Nominee
Venice Film Festival 1981
AGIS Award
Winner
Best First Work
Winner
OCIC Award - Honorable Mention
Winner
FIPRESCI Prize
Winner
Golden Lion
Nominee
Moscow International Film Festival 2004
Lifetime Achievement Award
Winner
Tallinn Black Nights Film Festival 1998
Audience Award
Winner
Berlin International Film Festival 1993
Special Jury Prize
Winner
Golden Berlin Bear
Nominee
