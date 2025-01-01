Menu
Awards and nominations of Paul Greengrass
Awards and nominations of Paul Greengrass
Academy Awards, USA 2007
Best Achievement in Directing
Nominee
Golden Globes, USA 2014
Best Director
Nominee
BAFTA Awards 2007
David Lean Award for Direction
Winner
Best Screenplay (Original)
Nominee
Alexander Korda Award for Best British Film
Nominee
Alexander Korda Award for Best British Film
Nominee
BAFTA Awards 2005
Single Drama
Winner
Single Drama
Winner
Alan Clarke Award
Winner
BAFTA Awards 2000
Single Drama
Winner
Single Drama
Winner
BAFTA Awards 2014
David Lean Award for Direction
Nominee
BAFTA Awards 2008
Alexander Korda Award for Best British Film
Nominee
Best Director
Nominee
Alexander Korda Award for Best British Film
Nominee
BAFTA Awards 2003
Single Drama
Nominee
Single Drama
Nominee
Venice Film Festival 2018
SIGNIS Award - Honorable Mention
Winner
Best Film
Nominee
Sundance Film Festival 2002
World Cinema
Winner
Berlin International Film Festival 2002
Golden Berlin Bear
Winner
Competition
Winner
Berlin International Film Festival 1989
Competition
Winner
Competition
Winner
Best Film
Nominee
