Kinoafisha Persons David Thewlis Awards

Awards and nominations of David Thewlis

David Thewlis
Cannes Film Festival 1993 Cannes Film Festival 1993
Best Actor
Winner
Golden Globes, USA 2018 Golden Globes, USA 2018
Best Supporting Actor in a Series, Miniseries or Motion Picture Made for Television
Nominee
Primetime Emmy Awards 2017 Primetime Emmy Awards 2017
Outstanding Supporting Actor in a Limited Series or Movie
Nominee
BAFTA Awards 2022 BAFTA Awards 2022
Leading Actor
Nominee
BAFTA Awards 1996 BAFTA Awards 1996
Best British Short Film
Nominee
Razzie Awards 2007 Razzie Awards 2007
Worst Supporting Actor
Nominee
Screen Actors Guild Awards 2015 Screen Actors Guild Awards 2015
Outstanding Performance by a Cast in a Motion Picture
Nominee
