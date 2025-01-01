Menu
Denis Leary
Awards and nominations of Denis Leary
Golden Globes, USA 2009 Golden Globes, USA 2009
Best Supporting Actor in a Series, Miniseries or Motion Picture Made for Television
Nominee
Golden Globes, USA 2005 Golden Globes, USA 2005
Best Actor in a Motion Picture - Drama
Nominee
Primetime Emmy Awards 2008 Primetime Emmy Awards 2008
Outstanding Supporting Actor in a Miniseries or a Movie
Nominee
Primetime Emmy Awards 2007 Primetime Emmy Awards 2007
Outstanding Lead Actor in a Drama Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 2006 Primetime Emmy Awards 2006
Outstanding Lead Actor in a Drama Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 2005 Primetime Emmy Awards 2005
Outstanding Writing for a Drama Series
Nominee
 Outstanding Writing for a Drama Series
Nominee
