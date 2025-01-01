Menu
Denis Leary
Persons
Denis Leary
Awards
Awards and nominations of Denis Leary
Denis Leary
About
Filmography
Awards
Awards and nominations of Denis Leary
Golden Globes, USA 2009
Best Supporting Actor in a Series, Miniseries or Motion Picture Made for Television
Nominee
Golden Globes, USA 2005
Best Actor in a Motion Picture - Drama
Nominee
Primetime Emmy Awards 2008
Outstanding Supporting Actor in a Miniseries or a Movie
Nominee
Primetime Emmy Awards 2007
Outstanding Lead Actor in a Drama Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 2006
Outstanding Lead Actor in a Drama Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 2005
Outstanding Writing for a Drama Series
Nominee
Outstanding Writing for a Drama Series
Nominee
