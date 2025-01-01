Menu
Gérard Depardieu
Awards and nominations of Gérard Depardieu
Awards and nominations of Gérard Depardieu
Academy Awards, USA 1991
Best Performance by an Actor in a Leading Role
Nominee
Cannes Film Festival 1990
Best Actor
Winner
Cannes Film Festival 2006
Un Certain Regard Award
Nominee
Un Certain Regard Award
Nominee
Golden Globes, USA 1991
Best Actor in a Motion Picture - Comedy or Musical
Winner
Primetime Emmy Awards 2003
Outstanding Miniseries
Nominee
BAFTA Awards 1992
Best Actor
Nominee
BAFTA Awards 1988
Best Actor
Nominee
Venice Film Festival 1997
Career Golden Lion
Winner
Venice Film Festival 1985
Best Actor
Winner
Moscow International Film Festival 2006
Stanislavsky Prize
Winner
