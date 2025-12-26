Menu
Poster of Hunting Grounds
Poster of Hunting Grounds
4.7 IMDb Rating: 4.7
Kinoafisha Films Hunting Grounds

Hunting Grounds

Hunting Grounds 18+
Synopsis

Desperate to find refuge for her children, Chloe Marvino runs away from her Mafia tied husband, and finds shelter in a cabin with a recluse drifter named Jake. But as her husband's henchmen draw closer to her, it turns out that Jake is the biggest enemy of them all.
Country Canada
Runtime 1 hour 29 minutes
Production year 2025
Online premiere 26 December 2025
World premiere 26 December 2025
Production Kemodo Entertainment, High Star Entertainment
Also known as
Hunting Grounds, Jahimaa, Zona de Caça, Zona de caza, Охотник и охотница
Director
Derek Barnes
Cast
Tim Rozon
Tim Rozon
Jon McLaren
Milton Barnes
Charlotte Ayaz
Russell Yuen
Cast and Crew

Film rating

4.7
Rate 10 votes
4.7 IMDb
Place in the rating
Best Films of 2025 
