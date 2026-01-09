Menu
Poster of People We Meet on Vacation
IMDb Rating: 6.7
People We Meet on Vacation

People We Meet on Vacation

People We Meet on Vacation
Synopsis

After a decade as unlikely best friends and travel buddies, free-spirited Poppy and routine-loving Alex wonder if they might be a perfect romantic match.
People We Meet on Vacation - trailer
People We Meet on Vacation  trailer
Country USA
Runtime 1 hour 49 minutes
Production year 2026
Online premiere 9 January 2026
World premiere 9 January 2026
Production 3000 Pictures, Netflix Studios, Sony Pictures Releasing
Also known as
People We Meet on Vacation, Gente que conocemos en vacaciones, De Férias com Você, Dig og mig på ferie, Du og jeg på ferie, Inimesed kellega puhkusel kohtume, Ludzie, których spotykamy na wakacjach, Những Người Chúng Ta Gặp Trong Kỳ Nghỉ, Nyáron a párom, People We Meet on Vacation: Un amore in vacanza, Pessoas Que Conhecemos nas Férias, Sommarmöten, Tatilde Tanıştığımız İnsanlar, Άνθρωποι που συναντάμε στις διακοπές, Люди, яких ми зустрічаємо у відпустці, Отпуск на двоих, 盛夏假期遇見愛, 盛夏假期遇见爱
Director
Brett Haley
Cast
Emily Bader
Tom Blyth
Sarah Catherine Hook
Lucien Laviscount
Miles Heizer
Cast and Crew

Film rating

6.9
6.7 IMDb
Film Trailers
People We Meet on Vacation - trailer
People We Meet on Vacation Trailer
