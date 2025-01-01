Escaping a Nazi prison train in war-torn Italy, an American and a British soldier set out for the Swiss border and find themselves leading a multi-national party of refugees for the Italian underground.
CountrySwitzerland
Runtime1 hour 44 minutes
Production year1945
ProductionPraesens-Film
Also known as
Die letzte Chance, La dernière chance, The Last Chance, De laatste kans, L'ultima speranza, La última oportunidad, A Última Esperança, A Última Porta, Den sidste Chance, Dernière chance, Die grosse Hoffnung, Don't Forget It Ever, Flüchtlinge, La última puerta, Ostatnia szansa, Poslednja sansa, Sista chansen, Siste sjanse, Son ışık, Utolsó pillanat, Vergiss es nie!, Viimeinen tilaisuus, Δραπέτευσις προς βορράν, Η τελευταία ευκαιρία, Последний шанс, 最後のチャンス