Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Poster of The Last Chance
1 poster
Kinoafisha Films The Last Chance

The Last Chance

Die letzte Chance 18+
Напомним о выходе в прокат

Synopsis

Escaping a Nazi prison train in war-torn Italy, an American and a British soldier set out for the Swiss border and find themselves leading a multi-national party of refugees for the Italian underground.
Country Switzerland
Runtime 1 hour 44 minutes
Production year 1945
Production Praesens-Film
Also known as
Die letzte Chance, La dernière chance, The Last Chance, De laatste kans, L'ultima speranza, La última oportunidad, A Última Esperança, A Última Porta, Den sidste Chance, Dernière chance, Die grosse Hoffnung, Don't Forget It Ever, Flüchtlinge, La última puerta, Ostatnia szansa, Poslednja sansa, Sista chansen, Siste sjanse, Son ışık, Utolsó pillanat, Vergiss es nie!, Viimeinen tilaisuus, Δραπέτευσις προς βορράν, Η τελευταία ευκαιρία, Последний шанс, 最後のチャンス
Director
Leopold Lindtberg
Cast
Ewart G. Morrison
John Hoy
Ray Reagan
Luisa Rossi
Giuseppe Galeati
Cast and Crew

Film rating

6.5
Rate 10 votes
6.5 IMDb
Write review
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.
Film Reviews
No reviews
Write review
Stills
Moment istiny
Moment istiny
2025, Russia, Drama, History, War
Rowing for Gold
Rowing for Gold
2025, Russia, Drama
Finnick 2
Finnick 2
2025, Russia, Animation, Family
Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - Castillo infinito
Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - Castillo infinito
2025, Japan, Action, Adventure, Animation
Dracula: A Love Tale
Dracula: A Love Tale
2025, France, Romantic, Fantasy, Horror
Tron 3
Tron 3
2025, USA, Action, Adventure, Sci-Fi
Good Boy
Good Boy
2025, USA, Horror, Thriller
Lermontov. Doomsday
Lermontov. Doomsday
2025, Russia / Georgia, Biography
The Long Walk
The Long Walk
2025, USA, Horror
Roofman
Roofman
2025, USA, Crime, Drama
Pets on a Train
Pets on a Train
2025, France, Action, Animation, Comedy
Bone Lake
Bone Lake
2024, USA, Horror, Detective, Thriller
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more