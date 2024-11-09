Menu
Synopsis

A tyrannical landlady in Hemet, California lords it over her tenants, pitting them against each other in a web of paranoia spun for deadly results.
Country USA
Runtime 1 hour 29 minutes
Production year 2024
Online premiere 26 November 2024
World premiere 9 November 2024
Budget $29,000
Production Charybdis Pictures, Rosewood Five
Also known as
Hemet, or the Landlady Don't Drink Tea, Hemet, o la casera, no bebas té, Hemet, ou la propriétaire ne boit pas de thé, हेमेट, या मकान मालकिन चाय नहीं पीतीं, Hemet, Hemet oder die Wirtin trinkt keinen Tee, Hemet, or the Landlady Doesn't Drink Tea, Hemet, ou a senhoria não bebe chá, Hemet, ovvero la padrona di casa non beve il tè, Хемет, или Хозяйка не пьет чай, ヘメット、あるいは女主人はお茶を飲まない
Director
Tony Olmos
Cast
Brian Patrick Butler
Merrick McCartha
Mark Atkinson
Randy Davison
Film rating

5.6
Rate 15 votes
4.4 IMDb
Stills
