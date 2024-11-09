A tyrannical landlady in Hemet, California lords it over her tenants, pitting them against each other in a web of paranoia spun for deadly results.
CountryUSA
Runtime1 hour 29 minutes
Production year2024
Online premiere26 November 2024
World premiere9 November 2024
Budget$29,000
ProductionCharybdis Pictures, Rosewood Five
Also known as
Hemet, or the Landlady Don't Drink Tea, Hemet, o la casera, no bebas té, Hemet, ou la propriétaire ne boit pas de thé, हेमेट, या मकान मालकिन चाय नहीं पीतीं, Hemet, Hemet oder die Wirtin trinkt keinen Tee, Hemet, or the Landlady Doesn't Drink Tea, Hemet, ou a senhoria não bebe chá, Hemet, ovvero la padrona di casa non beve il tè, Хемет, или Хозяйка не пьет чай, ヘメット、あるいは女主人はお茶を飲まない