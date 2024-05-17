Touda is a sheikha (traditional singer and dancer) who performs in dingy bars to make ends meet. But Touda has a passion. She struggles for her art to be recognized and to ensure a better future for her deaf-and-mute son Yassine.
CountryBelgium / Denmark / France / Morocco / Netherlands / Norway / Sweden
Runtime1 hour 42 minutes
Production year2024
Online premiere18 August 2025
World premiere17 May 2024
Release date
18 December 2024
France
17 April 2025
Germany
27 March 2025
Netherlands
16
5 September 2025
Romania
Budget€2,400,000
Worldwide Gross$1,373,472
ProductionLes Films du Nouveau Monde, Ali'n Production, Velvet Films
Also known as
Everybody Loves Touda, Alla älskar Touda, Alle elsker Touda, Alle lieben Touda, Fi hubi tuada, Herkes Touda'yı Sever, Todos Adoram a Touda, Toți o adoră pe Touda, Toți o îndrăgesc pe Touda, Toți o iubesc pe Touda, Wszyscy kochają Toudę, Όλοι αγαπάνε την Τούντα, Все любят Туду