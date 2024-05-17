Menu
Poster of Everybody Loves Touda
1 poster
Kinoafisha Films Everybody Loves Touda

Everybody Loves Touda

Everybody Loves Touda 18+
Synopsis

Touda is a sheikha (traditional singer and dancer) who performs in dingy bars to make ends meet. But Touda has a passion. She struggles for her art to be recognized and to ensure a better future for her deaf-and-mute son Yassine.
Country Belgium / Denmark / France / Morocco / Netherlands / Norway / Sweden
Runtime 1 hour 42 minutes
Production year 2024
Online premiere 18 August 2025
World premiere 17 May 2024
Release date
18 December 2024 France
17 April 2025 Germany
27 March 2025 Netherlands 16
5 September 2025 Romania
Budget €2,400,000
Worldwide Gross $1,373,472
Production Les Films du Nouveau Monde, Ali'n Production, Velvet Films
Also known as
Everybody Loves Touda, Alla älskar Touda, Alle elsker Touda, Alle lieben Touda, Fi hubi tuada, Herkes Touda'yı Sever, Todos Adoram a Touda, Toți o adoră pe Touda, Toți o îndrăgesc pe Touda, Toți o iubesc pe Touda, Wszyscy kochają Toudę, Όλοι αγαπάνε την Τούντα, Все любят Туду
Director
Nabil Ayouch
Cast
Nisrin Erradi
Joud Chamihy
Jalila Talemsi
Lahcen Razzougui
El Moustafa Boutankite
Cast and Crew

Film rating

6.8
Rate 10 votes
6.4 IMDb
Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.
