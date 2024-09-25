Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Poster of Bambi, L'histoire d'une vie dans les bois
Poster of Bambi, L'histoire d'une vie dans les bois
Рейтинги
5.7 IMDb Rating: 5.6
Rate
2 posters
Kinoafisha Films Bambi, L'histoire d'une vie dans les bois

Bambi, L'histoire d'une vie dans les bois

Bambi, L'histoire d'une vie dans les bois 18+
Напомним о выходе в прокат
Bambi, L'histoire d'une vie dans les bois - trailer in russian
Bambi, L'histoire d'une vie dans les bois  trailer in russian
Country France
Runtime 1 hour 25 minutes
Production year 2024
Online premiere 16 February 2025
World premiere 25 September 2024
Release date
17 October 2024 Russia Капелла Фильм
6 March 2025 Argentina ATP
17 October 2024 Belarus
16 October 2024 Belgium
6 March 2025 Brazil
24 April 2025 Colombia
27 February 2025 Croatia jugendfrei
24 October 2024 Czechia
1 May 2025 Dominican Republic
7 February 2025 Estonia
3 January 2025 Finland
16 October 2024 France
1 May 2025 Germany
27 March 2025 Guatemala
21 November 2024 Hungary 6
15 August 2025 Ireland G
26 June 2025 Italy
21 February 2025 Latvia U
9 May 2025 Lithuania V
20 February 2025 Mexico A
24 October 2024 Montenegro o.A.
16 October 2024 Netherlands AL
6 February 2025 Panama
30 January 2025 Peru
7 February 2025 Poland
8 May 2025 Qatar
11 April 2025 Romania
13 October 2024 Serbia o.A.
10 January 2025 Spain
8 May 2025 UAE 18TC
Worldwide Gross $629,210
Production MC4, Gébéka Films, Kinology
Also known as
Bambi, l'histoire d'une vie dans les bois, Bambi: Una aventura en el bosque, Bambi, a Tale of Life in the Woods, Bambi: A Tale of Life in The Woods, Bambi, Bambi - Eine Lebensgeschichte aus dem Wald, Bambi - Eine Lebensgeschichte aus dem Walde, Bambi - En saga om livet i skogen, BAMBI - Et eventyr om livet i skogen, Bambi - tarina metsän elämästä, Bambi, Uma Vida nos Bosques, Bambi, una vida al bosc, Bambi: Élet az erdőben, Bambi: Het verhaal van een leven in het bos, Bambi: Livet i skoven, Bambi: O poveste din pădure, Bambi: Opowieść leśna, Bambi: Priča o životu u šumi, Bambi: Uma Aventura na Floresta, Bambi: Un aventura en el bosque, Бемби. История жизни в лесу
Director
Michel Fessler
Cast
Mylène Farmer
Mylène Farmer
Cast and Crew
Film in Collections
Family Films for All Ages Family Films for All Ages

Film rating

5.7
Rate 19 votes
5.6 IMDb
Write review
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

Film Reviews

Ксения Ашихмина 22 October 2024, 12:12
В этом фильме показаны сострада😉ние, любовь, сила, могущество. Показана важность и сила отца, когда отец всегда защищает свою возлюбленную и своего… Read more…
tsyrulnikpo 28 October 2024, 21:09
Потрясающий фильм!🔥🔥🔥 Нам с мамой очееень понравился! Мы в восторге. ❤️❤️❤️
Film Trailers All trailers
Bambi, L'histoire d'une vie dans les bois - trailer in russian
Bambi, L'histoire d'une vie dans les bois Trailer in russian
Все трейлеры All Top Trailers on Our Channel
Stills
Avatar 3
Avatar 3
2025, USA, Sci-Fi, Fantasy, Action, Adventure
Marty Supreme
Marty Supreme
2025, USA, Drama, History
Zootopia 2
Zootopia 2
2025, USA, Adventure, Animation, Comedy
The Housemaid
The Housemaid
2025, USA, Thriller
Greenland: Migration
Greenland: Migration
2026, Great Britain / USA, Thriller, Sci-Fi, Action, Adventure
Kommentiruy eto
Kommentiruy eto
2026, Russia, Comedy
Return to Silent Hill
Return to Silent Hill
2026, USA, Horror
Chebi 2
Chebi 2
2026, Russia, Family, Comedy
Levsha
Levsha
2026, Russia, Adventure
Papa mozhet
Papa mozhet
2026, Russia, Family, Comedy
Charlie the Wonderdog
Charlie the Wonderdog
2026, Canada, Animation, Comedy, Family
Buratino
Buratino
2026, Russia, Family, Adventure
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more