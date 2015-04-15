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Poster of Autism in Love
7.5
Kinoafisha Films Autism in Love
7.5

Autism in Love

, 2015
Autism in Love
USA / Documentary, Drama, Romantic / 18+
Poster of Autism in Love
7.5

Synopsis

The story of four adults with autism spectrum disorders as they search for and manage romantic relationships.
Director Matt Fuller
Writer Ira Heilveil
Composer Mac Quayle
Cast and Crew

Film details

Country USA
Runtime 1 hour 16 minutes
Production year 2015
World premiere 15 April 2015
Also known as
Autism in Love, Autism ja armastus, Autyzm i miłość

Film rating

7.5
Rate 10 votes
7.5 IMDb
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