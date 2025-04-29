7.1Day Tripper
Day Tripper, 2023
China / Drama / 18+
Cast
Zixuan Chu
Nan Cui
Zezhi Long
Kang Luo
Ye Tian
Baohe Xue
Director Yanqi Chen
Writer Yanqi Chen
Film details
Country China
Runtime 1 hour 30 minutes
Production year 2023
Also known as
Day Tripper, Dzień w naszym mieście, Yi ri you, Бар Day Tripper, 一日游
Updated 29 April 2025
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.
2026, USA, Action, Adventure, Fantasy, Sci-Fi
2026, USA, Adventure, Fantasy, Action
2019, USA, Action, Sci-Fi
2026, Russia, Action, Sci-Fi
2026, Russia, Animation, Adventure, Family
2026, Russia, Family, Fantasy
2008, USA, Fantasy, Romantic
2026, USA, Adventure, Drama
2026, Russia, Fantasy, Family
2026, Germany / USA, Horror, Action
2026, Russia, History, Drama
2026, USA, Horror, Thriller