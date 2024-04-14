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8.4
Kinoafisha Films April in France
8.4

April in France

, 2023
April en France
France / Documentary / 18+
8.4

Cast

April Boaretto
Alain Dovifat
Chow Ming Glize
Delphine Hélary
Abélia Nordmann
Director David Boaretto
Cast and Crew

Film details

Country France
Runtime 1 hour 17 minutes
Production year 2023
World premiere 14 April 2024
Release date
14 April 2024 Croatia
Production Radical Films
Also known as
April en France, April in France, April în Franța, April u Francuskoj, Η Έιπριλ στη Γαλλία

Film rating

8.4
Rate 10 votes
8.5 IMDb
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