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8.4
Kinoafisha
Films
April in France
8.4
April in France
, 2023
April en France
France / Documentary / 18+
About
Showtimes
Cast & Crew
Filming locations
8.4
Cast
April Boaretto
Alain Dovifat
Chow Ming Glize
Delphine Hélary
Abélia Nordmann
Director
David Boaretto
Cast and Crew
Film details
Country
France
Runtime
1 hour 17 minutes
Production year
2023
World premiere
14 April 2024
Release date
14 April 2024
Croatia
Production
Radical Films
Also known as
April en France, April in France, April în Franța, April u Francuskoj, Η Έιπριλ στη Γαλλία
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Film rating
8.4
Rate
10
votes
8.5
IMDb
Showtimes
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