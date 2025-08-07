Menu
Synopsis

Hank Thompson, a burned-out former baseball player, is unwittingly plunged into a wild fight for survival in the downtown criminal underworld of '90s NYC.
Caught Stealing - trailer
Caught Stealing  trailer
Country USA
Runtime 1 hour 39 minutes
Production year 2025
Online premiere 30 September 2025
World premiere 7 August 2025
Release date
4 September 2025 Russia
28 August 2025 Argentina +16
28 August 2025 Australia
27 August 2025 Belgium
28 August 2025 Brazil
29 August 2025 Bulgaria
28 August 2025 Chile 14
18 October 2025 China
28 August 2025 Colombia
28 August 2025 Croatia
28 August 2025 Czechia
2 October 2025 Dominican Republic
29 August 2025 Estonia
29 August 2025 Finland
27 August 2025 France
28 August 2025 Georgia R
28 August 2025 Germany
29 August 2025 Great Britain
4 September 2025 Greece
28 August 2025 Guatemala
28 August 2025 Hong Kong
28 August 2025 Iceland 16 year age limit
29 August 2025 Ireland
28 August 2025 Israel
27 August 2025 Italy
28 August 2025 Kazakhstan 18+
28 August 2025 Kyrgyzstan 16+
29 August 2025 Latvia (none)
29 August 2025 Lithuania
30 October 2025 Malaysia
2 October 2025 Mexico
4 September 2025 Moldova N 16
28 August 2025 Montenegro o.A.
28 August 2025 Netherlands
28 August 2025 Peru
27 August 2025 Philippines
29 August 2025 Poland
28 August 2025 Puerto Rico
28 August 2025 Qatar
29 August 2025 Romania
28 August 2025 Serbia o.A.
13 November 2025 Singapore
29 August 2025 Spain
29 August 2025 Sweden 15
28 August 2025 Switzerland 16
30 October 2025 Thailand
29 August 2025 Turkey
28 August 2025 UAE 18TC
29 August 2025 USA
29 August 2025 Ukraine
28 August 2025 Uzbekistan
28 August 2025 Virgin Islands (U.S.)
Worldwide Gross $29,865,101
Production Columbia Pictures, Protozoa Pictures, Eagle Pictures
Also known as
Caught Stealing, Atrapado robando, Pris au piège - Caught Stealing, Пойман с поличным, Apanhado a Roubar, Bala perdida, Dopaden při činu, Ladrões, Nitpesoo al Kham, Prigautas, Pris au Piège, Rajtakapva, Suçüstü, Teolt tabatud, Uhvaćen, Uhvaćen na delu, Una scomoda circostanza: Caught Stealing, Złodziej z przypadku, Κλέφτης από σπόντα, Спіймати на гарячому, 偷天盗日, 偷天盜日
Director
Darren Aronofsky
Darren Aronofsky
Cast
Austin Butler
Austin Butler
Zoe Kravitz
Zoe Kravitz
Liev Schreiber
Liev Schreiber
D'Pharaoh Woon-A-Tai
D'Pharaoh Woon-A-Tai
Matt Smith
Matt Smith
Cast and Crew
Film in Collections
Action Comedies Action Comedies
Mafia Movies Mafia Movies
Films About Intrigue Films About Intrigue

Film rating

7.1
Rate 21 votes
7.3 IMDb
Write review
Place in the rating
In overall ranking  1703 In the Comedy genre  414 In films of USA  1045
Showtimes and Tickets
Atlantis Kino
22:30 from 750 ₽
Mirazh Sinema Otradnoe
22:00 from 430 ₽
All showtimes and tickets
Film Reviews
Comon 9 September 2025, 02:17
Культовый режиссер доказывает что может снимать культовые же фильмы в разных жанрах. Фильмец крутейший, с крутейшими актерами, драйвом, режиссурой и… Read more…
lexabryabt 11 September 2025, 10:37
тг t.me/feelmaa\
\"Пойман с поличным\" (2025, США) – криминальная комедия Д. Аронофски с О. Батлером в главной роли. Ему помогают З.… Read more…
Reviews Write review
Film Trailers
Caught Stealing - trailer
Caught Stealing Trailer
Caught Stealing - trailer in russian
Caught Stealing Trailer in russian
Stills

«Caught Stealing» now playing

Atlantis Kino g. Moskva, Varshavskoe shosse, 160, TRTs «Galereya Atlantis»
2D
22:30 from 750 ₽
Mirazh Sinema Otradnoe
Otradnoe
2D
22:00 from 430 ₽
Mirazh Sinema v TRK «Evropolis» g. Moskva, prosp. Mira, 211, korpus 2
2D
19:25 from 880 ₽
All showtimes and tickets
