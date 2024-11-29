Menu
Pídeme lo que quieras

Pídeme lo que quieras 18+
Country Spain
Runtime 1 hour 54 minutes
Production year 2024
Online premiere 29 March 2025
World premiere 29 November 2024
Release date
29 November 2024 Spain 16
Budget €163,626
Worldwide Gross $2,274,186
Production Versus Entertainment, 4 Cats Pictures, Filmakademie Baden-Württemberg
Also known as
Pídeme lo que quieras, Ask Me What You Want, Tell Me What You Want, Bana Ne İstediğini Sor, Peça-me O Que Quiser, Pede-me o Que Quiseres, Sag mir, was du willst, 告诉我你想要什么
Director
Lucía Alemany
Cast
Gabriela Andrada
Mario Ermito
Fernando Oyagüez
Cast and Crew

Film rating

4.4
Rate 14 votes
3.9 IMDb
