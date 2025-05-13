Menu
6.7 IMDb Rating: 6.7
Eddington

Eddington

Eddington
Synopsis

A couple, Lindsay and Marc, are driving through New Mexico on their way to Los Angeles during the COVID-19 pandemic. The couple runs out of gas just outside of small copper mining town: Eddington. Lindsay and Marc decide to enter the town for help. They are at first greeted very warmly, but as nightfall comes, the picturesque setting soon turns into a nightmare.
Country USA
Runtime 2 hours 28 minutes
Production year 2025
Online premiere 26 July 2025
World premiere 13 May 2025
Release date
16 October 2025 Russia Капелла Фильм
24 July 2025 Australia
18 July 2025 Canada
11 September 2025 Chile 18
31 July 2025 Denmark
1 August 2025 Finland
16 July 2025 France
17 July 2025 Germany
22 August 2025 Great Britain
22 August 2025 Ireland 15A
17 October 2025 Italy
4 September 2025 Kazakhstan 16+
4 September 2025 Kyrgyzstan 16+
28 August 2025 Mexico
2 October 2025 Netherlands
21 August 2025 New Zealand R16
5 September 2025 Poland
25 July 2025 South Africa 13
12 September 2025 Spain
15 August 2025 Sweden
18 July 2025 USA
31 July 2025 Ukraine
4 September 2025 Uzbekistan 18+
Budget $25,000,000
Worldwide Gross $12,891,769
Production A24, Square Peg, 828 Productions
Also known as
Eddington, Эддингтон, Edingtonas, Еддінгтон
Director
Ari Aster
Ari Aster
Cast
Austin Butler
Austin Butler
Emma Stone
Emma Stone
Pedro Pascal
Pedro Pascal
Joaquin Phoenix
Joaquin Phoenix
Luke Grimes
Luke Grimes
16 votes
