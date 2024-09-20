Menu
Kinoafisha Films Conclave

Conclave

Conclave 18+
Synopsis

The pope is dead. Behind the locked doors of the Sistine Chapel, one hundred and eighteen cardinals from all over the globe will cast their votes in the world's most secretive election. They are holy men. But they have ambition. And they have rivals. Over the next seventy-two hours one of them will become the most powerful spiritual figure on Earth.
Country Great Britain / USA
Runtime 2 hours 0 minute
Production year 2024
Online premiere 26 November 2024
World premiere 20 September 2024
Release date
21 November 2024 Russia Атмосфера Кино
20 February 2025 Argentina
9 January 2025 Australia PG
21 November 2024 Belarus
11 December 2024 Belgium
23 January 2025 Brazil 12
8 November 2024 Bulgaria
25 October 2024 Canada
6 February 2025 Chile 14
20 February 2025 Colombia
31 October 2024 Croatia 12
31 October 2024 Czechia
12 December 2024 Denmark
9 January 2025 Dominican Republic
24 January 2025 Estonia
20 December 2024 Finland Tulossa
4 December 2024 France 12
28 November 2024 Georgia PG
21 November 2024 Germany 6
29 November 2024 Great Britain 12A
7 November 2024 Greece
30 January 2025 Guatemala
19 December 2024 Hong Kong IIA
31 October 2024 Hungary 12
8 November 2024 Iceland Unrated
7 February 2025 India U/A 13+
29 November 2024 Ireland 12A
30 January 2025 Israel
19 December 2024 Italy
20 March 2025 Japan
28 November 2024 Kazakhstan
28 November 2024 Kyrgyzstan 12+
3 January 2025 Latvia N12
7 February 2025 Lithuania
19 December 2024 Macao B
9 January 2025 Mexico
28 November 2024 Moldova AP 12
7 November 2024 Montenegro o.A.
7 November 2024 Netherlands
9 January 2025 New Zealand
20 December 2024 Norway 9
30 January 2025 Panama
30 January 2025 Peru
20 November 2024 Philippines
29 October 2024 Poland
7 November 2024 Portugal
1 November 2024 Romania N/A
7 November 2024 Serbia o.A.
2 January 2025 Singapore M18
7 November 2024 Slovakia 12
1 November 2024 South Africa 13
5 March 2025 South Korea 12
20 December 2024 Spain
20 December 2024 Sweden 7
27 February 2025 Taiwan, Province of China
7 February 2025 Turkey
1 November 2024 USA
21 November 2024 Ukraine
28 November 2024 Uzbekistan 12+
Budget $20,000,000
Worldwide Gross $127,660,498
Production Indian Paintbrush, Access Entertainment, FilmNation Entertainment
Also known as
Conclave, Cónclave, Konklave, Конклав, Konklav, Konklava, 'Ad She'ye'tze 'Ashan Lavan, Conclav, Conclavul, Konklaav, Konkláve, Konklávé, Konklaven, Konklāvs, Konklawe, Konsey, Κονκλάβιο, Конклава, 教宗選戰, 教皇選挙, 秘密會議
Director
Edward Berger
Edward Berger
Cast
Stanley Tucci
Stanley Tucci
Ralph Fiennes
Ralph Fiennes
Isabella Rossellini
Isabella Rossellini
John Lithgow
John Lithgow
Brían F. O'Byrne
Brían F. O'Byrne
Film Adaptations of Literary Works Film Adaptations of Literary Works
Psychological Thriller Movies Psychological Thriller Movies

Film rating

7.6
Rate 59 votes
7.4 IMDb
Write review
Place in the rating
In overall ranking  721 In the Thriller genre  131 In films of Great Britain  60 In films of USA  451
Film Reviews
belkadura 27 November 2024, 00:38
Шикарный фильм. Но опять же, для слушающих и видящих. Помимо того, что в фильме есть острая сюжетная линия, фильм поражает красками, эстетикой, работой оператора.
katofeich 23 November 2024, 19:41
Очень неожиданный финал, фильм на одном дыхании!
Film Trailers All trailers
Conclave - trailer 2
Conclave Trailer 2
Conclave - trailer
Conclave Trailer
Stills
