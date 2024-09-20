Country
Great Britain / USA
Runtime
2 hours 0 minute
Production year
2024
Online premiere
26 November 2024
World premiere
20 September 2024
Release date
|21 November 2024
|Russia
| Атмосфера Кино
|
|20 February 2025
|Argentina
|
|
|9 January 2025
|Australia
|
|PG
|21 November 2024
|Belarus
|
|
|11 December 2024
|Belgium
|
|
|23 January 2025
|Brazil
|
|12
|8 November 2024
|Bulgaria
|
|
|25 October 2024
|Canada
|
|
|6 February 2025
|Chile
|
|14
|20 February 2025
|Colombia
|
|
|31 October 2024
|Croatia
|
|12
|31 October 2024
|Czechia
|
|
|12 December 2024
|Denmark
|
|
|9 January 2025
|Dominican Republic
|
|
|24 January 2025
|Estonia
|
|
|20 December 2024
|Finland
|
|Tulossa
|4 December 2024
|France
|
|12
|28 November 2024
|Georgia
|
|PG
|21 November 2024
|Germany
|
|6
|29 November 2024
|Great Britain
|
|12A
|7 November 2024
|Greece
|
|
|30 January 2025
|Guatemala
|
|
|19 December 2024
|Hong Kong
|
|IIA
|31 October 2024
|Hungary
|
|12
|8 November 2024
|Iceland
|
|Unrated
|7 February 2025
|India
|
|U/A 13+
|29 November 2024
|Ireland
|
|12A
|30 January 2025
|Israel
|
|
|19 December 2024
|Italy
|
|
|20 March 2025
|Japan
|
|
|28 November 2024
|Kazakhstan
|
|
|28 November 2024
|Kyrgyzstan
|
|12+
|3 January 2025
|Latvia
|
|N12
|7 February 2025
|Lithuania
|
|
|19 December 2024
|Macao
|
|B
|9 January 2025
|Mexico
|
|
|28 November 2024
|Moldova
|
|AP 12
|7 November 2024
|Montenegro
|
|o.A.
|7 November 2024
|Netherlands
|
|
|9 January 2025
|New Zealand
|
|
|20 December 2024
|Norway
|
|9
|30 January 2025
|Panama
|
|
|30 January 2025
|Peru
|
|
|20 November 2024
|Philippines
|
|
|29 October 2024
|Poland
|
|
|7 November 2024
|Portugal
|
|
|1 November 2024
|Romania
|
|N/A
|7 November 2024
|Serbia
|
|o.A.
|2 January 2025
|Singapore
|
|M18
|7 November 2024
|Slovakia
|
|12
|1 November 2024
|South Africa
|
|13
|5 March 2025
|South Korea
|
|12
|20 December 2024
|Spain
|
|
|20 December 2024
|Sweden
|
|7
|27 February 2025
|Taiwan, Province of China
|
|
|7 February 2025
|Turkey
|
|
|1 November 2024
|USA
|
|
|21 November 2024
|Ukraine
|
|
|28 November 2024
|Uzbekistan
|
|12+
Budget
$20,000,000
Worldwide Gross
$127,660,498
Production
Indian Paintbrush, Access Entertainment, FilmNation Entertainment
Also known as
Conclave, Cónclave, Konklave, Конклав, Konklav, Konklava, 'Ad She'ye'tze 'Ashan Lavan, Conclav, Conclavul, Konklaav, Konkláve, Konklávé, Konklaven, Konklāvs, Konklawe, Konsey, Κονκλάβιο, Конклава, 教宗選戰, 教皇選挙, 秘密會議