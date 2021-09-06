7.2Botticelli, Florence And The Medici
Botticelli, Florence And The Medici, 2021
Italy, Great Britain / Drama / 18+
Cast
Emilio Puggioni
Lorenzo de' Medici
Director Marco Pianigiani
Writer Francesca Priori
Film details
Country Italy / Great Britain
Runtime 1 hour 30 minutes
Production year 2021
World premiere 6 September 2021
Release date
|6 September 2021
|Czechia
|2 April 2025
|Latvia
|N12
|5 December 2025
|Poland
|TBC
|24 April 2024
|South Korea
|All
|23 January 2023
|Spain
Worldwide Gross $99,722
Also known as
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Updated 13 August 2026
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