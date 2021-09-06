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Poster of Botticelli, Florence And The Medici
7.2
Kinoafisha Films Botticelli, Florence And The Medici
7.2

Botticelli, Florence And The Medici

, 2021
Botticelli, Florence And The Medici
Italy, Great Britain / Drama / 18+
Poster of Botticelli, Florence And The Medici
7.2

Cast

Emilio Puggioni
Lorenzo de' Medici
Director Marco Pianigiani
Writer Francesca Priori
Cast and Crew

Film details

Country Italy / Great Britain
Runtime 1 hour 30 minutes
Production year 2021
World premiere 6 September 2021
Release date
6 September 2021 Czechia
2 April 2025 Latvia N12
5 December 2025 Poland TBC
24 April 2024 South Korea All
23 January 2023 Spain
Worldwide Gross $99,722
Also known as
Botticelli, Florence and the Medici, Botticelli e Firenze - La nascita della bellezza, Botticelli és a Mediciek, Botticelli, Florencja i Medyceusze, Botticelli, Florența și familia Medici, Boticelli y Florencia: El Nacimiento De La Belleza, 波提切利，佛罗伦萨和美第奇家族

Film rating

7.2
Rate 10 votes
7.2 IMDb
Updated 13 August 2026
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