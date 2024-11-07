Menu
Rating
6.8 IMDb Rating: 6.5
3 posters
After his wife is tragically killed in a London terrorist attack, a CIA cryptographer demands his bosses go after the killers. When it becomes clear they won’t act due to conflicting internal priorities, he blackmails the agency into training him and letting him go after them himself.
Amateur - trailer
Amateur  trailer
Country USA
Runtime 2 hours 5 minutes
Production year 2025
Online premiere 9 June 2025
World premiere 7 November 2024
Release date
19 April 2025 Russia
10 April 2025 Argentina +13
10 April 2025 Australia M
9 April 2025 Azerbaijan 16+
9 April 2025 Belgium 12
11 April 2025 Brazil
11 April 2025 Bulgaria
11 April 2025 Canada PG
10 April 2025 Chile 14
11 April 2025 China
10 April 2025 Colombia
10 April 2025 Croatia o.A.
7 November 2024 Czechia
10 April 2025 Dominican Republic
11 April 2025 Estonia
11 April 2025 Finland
9 April 2025 France
10 April 2025 Georgia PG-13
10 April 2025 Germany
11 April 2025 Great Britain
10 April 2025 Greece
10 April 2025 Guatemala
10 April 2025 Hong Kong
10 April 2025 Iceland Unrated
10 April 2025 India U/A 16+
11 April 2025 Indonesia
11 April 2025 Ireland 12A
10 April 2025 Israel
10 April 2025 Italy
11 April 2025 Japan
10 April 2025 Kazakhstan 18+
10 April 2025 Kyrgyzstan 12+
11 April 2025 Latvia N12
11 April 2025 Lithuania N13
10 April 2025 Macao B
10 April 2025 Malaysia
10 April 2025 Mexico B-15
10 April 2025 Moldova AP 12
10 April 2025 Montenegro o.A.
10 April 2025 Netherlands 12
10 April 2025 New Zealand
10 April 2025 Panama
10 April 2025 Peru
9 April 2025 Philippines PG
11 April 2025 Poland
10 April 2025 Portugal
10 April 2025 Puerto Rico PG-13
10 April 2025 Qatar
11 April 2025 Romania
10 April 2025 Serbia o.A.
10 April 2025 Singapore
10 April 2025 Slovakia 12
11 April 2025 South Africa
9 April 2025 South Korea
11 April 2025 Spain
11 April 2025 Sweden
11 April 2025 Taiwan, Province of China
10 April 2025 Thailand
11 April 2025 Turkey
10 April 2025 UAE 18TC
11 April 2025 USA
10 April 2025 Ukraine
10 April 2025 Uzbekistan
11 April 2025 Viet Nam
10 April 2025 Virgin Islands (U.S.) PG-13
Budget $60,000,000
Worldwide Gross $96,000,836
Production 20th Century Studios, Hutch Parker Entertainment, Joel B. Michaels Productions
Also known as
The Amateur, El Amateur: Operación Venganza, Amateur, Новичок, 復仇反擊戰, Amater, Amatér, Amatöör, Amator, Amatör, Amatorul, Az amatőr, Diletantas, Ha'Khov'evan, L'amateur, O Amador, Operação Vingança, Operazione Vendetta, Tay Nghiệp Dư, Ο ερασιτέχνης, Аматер, Аматор, アマチュア, 业余特工, 复仇行动, 外行, 新暗杀指令, 生手, 谍网追凶
Director
James Howe
Cast
Rachel Brosnahan
Rachel Brosnahan
Takehiro Hira
Takehiro Hira
Rami Malek
Rami Malek
Caitriona Balfe
Caitriona Balfe
Julianne Nicholson
Julianne Nicholson
6.8
Rate 17 votes
6.5 IMDb
Weteran Mc 18 August 2025, 04:24
"Новичок" - голливудский шпионский боевик 2025 года с Рами Малеком в главной роли.

Сюжет повествует о криптографе ЦРУ Чарли Хеллере, чью… Read more…
Киноафиша.инфо 31 August 2025, 23:49
Очень рады были прочесть ваш отзыв, спасибо большое!
Amateur - trailer
Amateur Trailer
Amateur - trailer in russian
Amateur Trailer in russian
