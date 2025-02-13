Menu
Kinoafisha Films Novocaine

Novocaine

Novocaine
Synopsis

When the girl of his dreams is kidnapped, everyman Nate turns his inability to feel pain into an unexpected strength in his fight to get her back.

Novocaine - trailer
Novocaine  trailer
Country USA
Runtime 1 hour 50 minutes
Production year 2025
Online premiere 7 April 2025
World premiere 13 February 2025
Release date
27 March 2025 Russia
13 March 2025 Argentina +16
13 March 2025 Australia
20 March 2025 Azerbaijan 18+
13 March 2025 Brazil
14 March 2025 Bulgaria
13 March 2025 Chile 18
13 March 2025 Colombia
13 March 2025 Croatia
13 March 2025 Czechia
13 April 2025 Dominican Republic
21 March 2025 Estonia
14 March 2025 Finland
26 March 2025 France
20 March 2025 Georgia R
27 March 2025 Germany
14 February 2025 Great Britain 15
20 March 2025 Greece K15
13 March 2025 Guatemala
13 March 2025 Hong Kong
17 April 2025 Hungary 18
13 March 2025 Iceland Unrated
12 March 2025 Indonesia 17+
14 March 2025 Ireland 16
13 March 2025 Israel
27 March 2025 Italy
20 June 2025 Japan
20 March 2025 Kazakhstan 16+
20 March 2025 Kyrgyzstan 16+
14 March 2025 Latvia (none)
14 March 2025 Lithuania
13 March 2025 Macao C
13 March 2025 Malaysia
13 March 2025 Mexico
20 March 2025 Moldova N 16
13 February 2025 Montenegro o.A.
20 March 2025 Netherlands 16
13 March 2025 New Zealand
21 March 2025 Norway 15
14 March 2025 Pakistan
13 March 2025 Panama
13 March 2025 Peru
12 March 2025 Philippines
14 March 2025 Poland
13 March 2025 Portugal
14 March 2025 Puerto Rico R
31 March 2025 Qatar
21 March 2025 Romania
27 March 2025 Serbia o.A.
13 March 2025 Singapore
27 March 2028 Slovakia 12
28 March 2025 South Africa
12 March 2025 South Korea
28 March 2025 Spain
21 March 2025 Sweden 15
14 March 2025 Taiwan, Province of China
13 March 2025 Thailand
14 March 2025 Turkey
27 February 2025 UAE 18TC
14 March 2025 USA
13 March 2025 Ukraine
20 March 2025 Uzbekistan
14 March 2025 Viet Nam
14 March 2025 Virgin Islands (U.S.) R
Budget $18,000,000
Worldwide Gross $34,536,061
Production Paramount Pictures, Infrared, Domain Entertainment (II)
Also known as
Novocaine, Novokain, Novocaine sin dolor, Mr. No Pain, Novocaine: Sin dolor, Новокаин, Novocaine - No Pain, Acıya Yer Yok, Anh Không Đau, Khasin Ke'ev, Mr. Morfina, Mr.ノボカイン, Novocaină, Novocaïne, Novocaine: À Prova de Dor, Novokaiin, Novokainas, Novokaīns, Nowokaina, Νοβοκαΐνη, Новокаїн, 無痛俠, 無痛先生
Director
Dan Berk
Robert Olsen
Cast
Amber Midthunder
Jack Quaid
Ray Nicholson
Jacob Batalon
Cast and Crew

Film rating

6.7
Rate 20 votes
6.5 IMDb
Write review
Place in the rating
In overall ranking  2282 In the Action genre  517 In the Thriller genre  442 In films of USA  1397
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.
Film Reviews
Weteran Mc 26 July 2025, 04:46
Reviews Write review
Film Trailers All trailers
Novocaine - trailer
Novocaine Trailer
Novocaine - trailer in russian
Novocaine Trailer in russian
Stills
