Cast
Manushi Chhillar
Wing Commander Aahna Gill
Varun Tej
Wing Commander Arjun Dev
Ruhani Sharma
Tanya Sharma
Paresh Pahuja
Yash Sharma
Shataf Figar
Rajeev Bakshi
Sampath Raj
Mayank Mhatre
Ashwath Bhatt
Pakistan Army General
Vaibhav Tatwawadi
Shaheen
Cast and Crew
Director
Shakti Pratap Singh
Writer
Sai Madhav Burra, Aamir Nahid Khan, Shakti Pratap Singh, Siddharth Raj Kumar
Film details
Country
India
Runtime
2 hours 13 minutes
Production year
2024
World premiere
1 March 2024
Release date
|14 March 2024
|Great Britain
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|12A
|1 March 2024
|India
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|UA
|1 March 2024
|UAE
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|TBC
Worldwide Gross
$1,076,193
Production
Annapurna Studios, Renaissance Pictures, SP International Pictures (SPIP)
Also known as
Operation Valentine, VT13, ऑपरेशन वैलेंटाइन, VarunTej 13, VT 13, VarunTej13