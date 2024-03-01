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Poster of Operation Valentine
6.7
Kinoafisha Films Operation Valentine
6.7

Operation Valentine

, 2024
Operation Valentine
India / Action, Drama, Thriller / 18+
Poster of Operation Valentine
6.7

Synopsis

Showcasing the indomitable spirits of the Indian Air Force heroes on the frontlines and the challenges they face during one of the biggest, fiercest aerial attacks that India has ever seen.

Cast

Manushi Chhillar
Wing Commander Aahna Gill
Varun Tej
Wing Commander Arjun Dev
Ruhani Sharma
Tanya Sharma
Mir Sarwar
Paresh Pahuja
Yash Sharma
Shataf Figar
Rajeev Bakshi
Sampath Raj
Mayank Mhatre
Navdeep
Kabir
Ashwath Bhatt
Pakistan Army General
Vaibhav Tatwawadi
Shaheen
Director Shakti Pratap Singh
Writer Sai Madhav Burra, Aamir Nahid Khan, Shakti Pratap Singh, Siddharth Raj Kumar
Cast and Crew

Film details

Country India
Runtime 2 hours 13 minutes
Production year 2024
World premiere 1 March 2024
Release date
14 March 2024 Great Britain 12A
1 March 2024 India UA
1 March 2024 UAE TBC
Worldwide Gross $1,076,193
Production Annapurna Studios, Renaissance Pictures, SP International Pictures (SPIP)
Also known as
Operation Valentine, VT13, ऑपरेशन वैलेंटाइन, VarunTej 13, VT 13, VarunTej13

Film rating

6.7
Rate 15 votes
5.3 IMDb
Updated 29 April 2025
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