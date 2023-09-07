Country
India / USA
Runtime
1 hour 55 minutes
Production year
2023
Online premiere
23 July 2024
World premiere
7 September 2023
Release date
|25 July 2024
|Russia
| Парадиз
|
|5 September 2024
|Argentina
|
|
|4 July 2024
|Australia
|
|
|19 September 2024
|Brazil
|
|18
|5 September 2024
|Chile
|
|
|26 September 2024
|Colombia
|
|
|5 August 2024
|Dominican Republic
|
|
|11 September 2024
|France
|
|
|5 July 2024
|Great Britain
|
|18
|5 September 2024
|Guatemala
|
|
|5 July 2024
|India
|
|A
|5 July 2024
|Ireland
|
|18
|25 July 2024
|Kazakhstan
|
|18+
|25 July 2024
|Kyrgyzstan
|
|12+
|4 July 2024
|Lebanon
|
|
|5 September 2024
|Mexico
|
|
|4 July 2024
|Netherlands
|
|18
|4 July 2024
|New Zealand
|
|R18
|5 September 2024
|Peru
|
|
|26 September 2024
|Portugal
|
|M/16
|18 July 2024
|Singapore
|
|M18
|28 August 2024
|South Korea
|
|19
|12 July 2024
|Sweden
|
|15
|22 November 2024
|Taiwan
|
|
|2 August 2024
|Turkey
|
|
|4 July 2024
|UAE
|
|TBC
|4 July 2024
|USA
|
|R
Worldwide Gross
$1,930,872
Production
Sikhya Entertainment, Dharma Productions
Also known as
Kill, Kill - Masacre en el tren, Kill: Masacre en el tren, Схватка, Geber!, Kill - O Massacre no Trem, KILL 超覚醒, Kill: Viagem Mortal, 殺