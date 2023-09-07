Menu
Poster of Kill
7.6 IMDb Rating: 7.4
Kill

Kill

Kill 18+
Synopsis

A passenger train bound for New Delhi becomes a bloody battleground of brutal close-quarters combat as a pair of commandos square off against a 40-strong army of invading bandits.
Kill - trailer in russian
Country India / USA
Runtime 1 hour 55 minutes
Production year 2023
Online premiere 23 July 2024
World premiere 7 September 2023
Release date
25 July 2024 Russia Парадиз
5 September 2024 Argentina
4 July 2024 Australia
19 September 2024 Brazil 18
5 September 2024 Chile
26 September 2024 Colombia
5 August 2024 Dominican Republic
11 September 2024 France
5 July 2024 Great Britain 18
5 September 2024 Guatemala
5 July 2024 India A
5 July 2024 Ireland 18
25 July 2024 Kazakhstan 18+
25 July 2024 Kyrgyzstan 12+
4 July 2024 Lebanon
5 September 2024 Mexico
4 July 2024 Netherlands 18
4 July 2024 New Zealand R18
5 September 2024 Peru
26 September 2024 Portugal M/16
18 July 2024 Singapore M18
28 August 2024 South Korea 19
12 July 2024 Sweden 15
22 November 2024 Taiwan
2 August 2024 Turkey
4 July 2024 UAE TBC
4 July 2024 USA R
Worldwide Gross $1,930,872
Production Sikhya Entertainment, Dharma Productions
Also known as
Kill, Kill - Masacre en el tren, Kill: Masacre en el tren, Схватка, Geber!, Kill - O Massacre no Trem, KILL 超覚醒, Kill: Viagem Mortal, 殺
Director
Nikhil Bhat
Cast
Ashish Vidyarthi
Harsh Chhaya
Lakshya
Raghav Juyal
Tanya Maniktala
Film rating

7.6
Rate 15 votes
7.4 IMDb
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

Film Reviews

Comon 30 July 2024, 01:41
Вообще,за время пока ехал этот поезд от станции до станции, население Индии выросло примерно на 44тыс человек, ну и здесь примерно сотню убили.… Read more…
Weteran Mc 28 September 2024, 22:50
"Схватка" - индийский боевик, повествующий о морпехе, который едет в том же поезде, что и его невеста со всей своей семьёй. Внезапно на… Read more…
Kill - trailer in russian
Kill Trailer in russian
