Badlands

Predator: Badlands
Synopsis

A new standalone installment in the "Predator" franchise. Said to be set sometime in the future. Plot TBA.
Badlands - trailer 2
Badlands  trailer 2
Country USA
Runtime 1 hour 55 minutes
Production year 2025
World premiere 6 October 2025
Release date
13 November 2025 Russia
6 November 2025 Australia
6 November 2025 Brazil
7 November 2025 Bulgaria
7 November 2025 China
6 November 2025 Croatia o.A.
6 November 2025 Czechia
6 October 2025 Dominican Republic
7 November 2025 Finland
5 November 2025 France
6 November 2025 Georgia R
6 November 2025 Germany
7 November 2025 Great Britain
6 November 2025 Hong Kong
6 November 2025 Iceland Unrated
7 November 2025 India
5 November 2025 Indonesia
6 November 2025 Israel
6 November 2025 Italy
6 November 2025 Kazakhstan 18+
7 November 2025 Latvia 16+
6 November 2025 Lebanon
7 November 2025 Lithuania N
6 November 2025 Mexico
6 November 2025 Montenegro o.A.
5 November 2025 Netherlands
7 November 2025 Pakistan
6 November 2025 Peru
5 November 2025 Philippines
7 November 2025 Poland
6 November 2025 Portugal
7 November 2025 Romania
23 October 2025 Serbia o.A.
6 November 2025 Singapore
6 November 2025 Slovakia 18
7 November 2025 South Africa
5 November 2025 South Korea
7 November 2025 Spain
7 November 2025 Taiwan, Province of China
6 November 2025 Thailand
6 November 2025 UAE 18TC
7 November 2025 USA
6 November 2025 Ukraine
7 November 2025 Viet Nam
Production 20th Century Studios
Also known as
Predator: Badlands, Depredador: Tierras salvajes, Хищник: Планета смерти, Badlands, Grobuonis. Pavojaus zona, Kiskja: Ohutsoon, Predador: Badlands, Predador: Terras Selvagens, Predator 6, Predator: divljina, Predator: Halálbolygó, Predátor: Nebezpečné území, Predator: Strefa zagrożenia, Predator: Vahşi Topraklar, Quái Thú Vô Hình: Vùng Đất Chết Chóc, Хижак: Дикі землі, प्रेडेटर: बैडलैंड्स, プレデター：バッドランド, 終極戰士：殺戮星球, 鐵血戰士：蠻荒廝殺
Director
Dan Trachtenberg
Cast
Elle Fanning
Dimitrius Schuster-Koloamatangi
Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.
Quotes
Dek [from trailer] I am prey to none!
Film Trailers All trailers
Badlands - trailer 2
Badlands Trailer 2
Badlands - trailer
Badlands Trailer
