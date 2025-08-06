Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Tickets
Poster of One Battle After Another
Poster of One Battle After Another
Poster of One Battle After Another
Poster of One Battle After Another
Poster of One Battle After Another
Poster of One Battle After Another
Poster of One Battle After Another
Poster of One Battle After Another
Poster of One Battle After Another
Poster of One Battle After Another
Poster of One Battle After Another
Poster of One Battle After Another
Poster of One Battle After Another
Рейтинги
few votes
Rate
13 posters
Tickets from 630 ₽
Going 32
Not going 1
Kinoafisha Films One Battle After Another

One Battle After Another

One Battle After Another
Tickets from 630 ₽
Going 32
Not going 1

Synopsis

When their evil nemesis resurfaces after 16 years, a band of ex-revolutionaries reunite to rescue the daughter of one of their own.

One Battle After Another - trailer 2
One Battle After Another  trailer 2
Country USA
Runtime 2 hours 50 minutes
Production year 2025
World premiere 6 August 2025
Release date
2 October 2025 Russia
25 September 2025 Argentina
25 September 2025 Australia
25 September 2025 Austria 16
24 September 2025 Belgium
25 September 2025 Brazil
26 September 2025 Bulgaria
24 September 2025 Cambodia
8 August 2025 Canada
17 October 2025 China
25 September 2025 Croatia
7 August 2025 Czechia
25 September 2025 Denmark
25 September 2025 Dominican Republic
26 September 2025 Estonia
26 September 2025 Finland
6 August 2025 France
25 September 2025 Georgia R
25 September 2025 Germany
8 August 2025 Great Britain
25 September 2025 Greece
25 September 2025 Hong Kong
25 September 2025 Hungary 12
25 September 2025 Iceland Unrated
26 September 2025 India
24 September 2025 Indonesia
8 August 2025 Ireland
25 September 2025 Israel
25 September 2025 Italy
3 October 2025 Japan
25 September 2025 Kazakhstan 16+
25 September 2025 Kyrgyzstan 16+
26 September 2025 Latvia (none)
25 September 2025 Lebanon
26 September 2025 Lithuania N
25 September 2025 Malaysia
26 September 2025 Mexico
25 September 2025 Moldova N 16
25 September 2025 Montenegro o.A.
25 September 2025 Netherlands
25 September 2025 New Zealand
26 September 2025 Norway
26 September 2025 Pakistan
24 September 2025 Philippines
8 August 2025 Poland
25 September 2025 Portugal
26 September 2025 Romania
25 September 2025 Serbia o.A.
25 September 2025 Singapore
25 September 2025 Slovakia
26 September 2025 South Africa
24 September 2025 South Korea
26 September 2025 Spain
26 September 2025 Sweden
25 September 2025 Switzerland
25 September 2025 Taiwan, Province of China
25 September 2025 Thailand
26 September 2025 Turkey
25 September 2025 UAE 18TC
8 August 2025 USA
25 September 2025 Ukraine
26 September 2025 Viet Nam
Budget $130,000,000
Production Ghoulardi Film Company, Warner Bros.
Also known as
One Battle After Another, Una batalla tras otra, The Battle of Baktan Cross, Une bataille après l'autre, Битва за битвой, 一戰再戰, Batalha Atrás de Batalha, BC Project, Desert Highway, Egyik csata a másik után, Ena bitka za drugo, Jedna bitka za drugom, Jedna bitwa po drugiej, Mūšis po mūšio, O luptă după alta, Savaş Üstüne Savaş, Trận Chiến Sau Trận Chiến, Üks võitlus teise järel, Uma Batalha Após a Outra, Una battaglia dopo l'altra, Μια μάχη μετά την άλλη, Битка след битка, Једна битка за другом, Одна битва за іншою, ワン・バトル・アフター・アナザー, 一战再战
Director
Paul Thomas Anderson
Paul Thomas Anderson
Cast
Leonardo DiCaprio
Leonardo DiCaprio
Sean Penn
Sean Penn
Wood Harris
Wood Harris
Regina Hall
Regina Hall
Teyana Taylor
Teyana Taylor
Cast and Crew
Film in Collections
Films About Revenge Films About Revenge

Film rating

0.0
Rate 0 vote
Write review
How to book tickets How to book tickets with a bank card How to get to the cinema with an electronic ticket What to do if... Got any questions left?
The cinema reserves the right to change showtimes and ticket prices
Showtimes Showtimes and Tickets
Myagkiy kinoteatr Otrada
12:20 from 630 ₽ 15:30 from 630 ₽ 18:40 from 710 ₽ 21:50 from 710 ₽
All showtimes and tickets
Film Reviews
No reviews
Write review
Film Trailers All trailers
One Battle After Another - trailer 2
One Battle After Another Trailer 2
One Battle After Another - trailer
One Battle After Another Trailer
Все трейлеры All Top Trailers on Our Channel
Stills

«One Battle After Another» now playing

Thu 2 Fri 3
Format
Group Screenings
How do I book tickets for One Battle After Another? Select a showtime to book tickets online.
Legend Help with tickets
Showtime 20:50 from 400 ₽
Started 20:50 from 400 ₽
Tickets Available 20:50 from 400 ₽
Low price 20:50 from 400 ₽
Myagkiy kinoteatr Otrada g. Moskva, Pyatnitskoe shosse, 7-y kilometr
2D
12:20 from 630 ₽ 15:30 from 630 ₽ 18:40 from 710 ₽ 21:50 from 710 ₽
All showtimes and tickets
Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - Castillo infinito
Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - Castillo infinito
2025, Japan, Action, Adventure, Animation
Moment istiny
Moment istiny
2025, Russia, Drama, History, War
The Long Walk
The Long Walk
2025, USA, Horror
Dracula: A Love Tale
Dracula: A Love Tale
2025, France, Romantic, Fantasy, Horror
Pets on a Train
Pets on a Train
2025, France, Action, Animation, Comedy
The Exit 8
The Exit 8
2025, Japan, Adventure, Horror, Detective
Altered
Altered
2025, Canada, Action, Sci-Fi
The Conjuring: Last Rites
The Conjuring: Last Rites
2025, USA, Horror
Klyovny ulove
Klyovny ulove
2025, Russia, Comedy, Romantic
Down
Down
2025, Russia, Action, Romantic, Thriller
Doktor Dinozavrov
Doktor Dinozavrov
2025, Russia, Animation
Avatar: The Way of Water
Avatar: The Way of Water
2022, USA, Adventure, Action, Sci-Fi
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more