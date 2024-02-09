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Poster of The Private Eye
6.4
The Private Eye - Trailer
Kinoafisha Films The Private Eye
6.4

The Private Eye

, 2024
The Private Eye
USA / Comedy, Detective, Romantic / 18+
Trailers
Poster of The Private Eye
6.4
The Private Eye - Trailer
The Private Eye  Trailer

Synopsis

Private investigator Mort Madison's life begins spiraling downward when a beguiling, slightly familiar woman hires him for his most unusual case.

Cast

Clare Grant
Clare Grant
Michelle
Denzel Whitaker
Denzel Whitaker
Bradley
Eric Roberts
Eric Roberts
Edmond
Erik Griffin
Crazy Carl
Eugenia Kuzmina
Eugenia Kuzmina
Olga
Matt Rife
Mort Madison
Lexy Panterra
Sadie
Cory Kirk
Petri Hawkins Byrd
Henry
Jay Reeves
Stone
Director Jack Cook
Writer Hope Ayiyi, Rosalinda Books, Jack Cook, Patrick Roe
Composer Ryan Remington
Cast and Crew

Film details

Country USA
Runtime 1 hour 55 minutes
Production year 2024
World premiere 9 February 2024
Release date
9 February 2024 Azerbaijan
9 February 2024 Bulgaria
9 February 2024 Kyrgyzstan
9 February 2024 Moldova
9 February 2024 Tajikistan
9 February 2024 USA
9 February 2024 Uzbekistan
Budget $1,000,000
Production Illusion Islands, Ayiyi Productions, CooLer
Also known as
The Private Eye

Film rating

6.4
Rate 10 votes
4.8 IMDb
Place in the rating
Best Comedies 
Updated 24 February 2026

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The Private Eye - Trailer
The Private Eye Trailer
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