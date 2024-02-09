Cast
Cast and Crew
Director
Jack Cook
Writer
Hope Ayiyi, Rosalinda Books, Jack Cook, Patrick Roe
Composer
Ryan Remington
Film details
Country
USA
Runtime
1 hour 55 minutes
Production year
2024
World premiere
9 February 2024
Release date
|9 February 2024
|Azerbaijan
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|9 February 2024
|Bulgaria
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|9 February 2024
|Kyrgyzstan
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|9 February 2024
|Moldova
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|9 February 2024
|Tajikistan
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|9 February 2024
|USA
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|9 February 2024
|Uzbekistan
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Budget
$1,000,000
Production
Illusion Islands, Ayiyi Productions, CooLer