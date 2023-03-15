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Poster of Asedio
5.4
Asedio - Trailer
Kinoafisha Films Asedio
5.4

Asedio

, 2023
Asedio
Mexico, Spain / Action, Adventure, Crime / 18+
Trailers
Poster of Asedio
5.4
Asedio - Trailer
Asedio  Trailer

Synopsis

Madrid, Spain. During an eviction procedure, Dani, a police officer, makes a shocking discovery.

Cast

Natalia de Molina
Natalia de Molina
Dani
Fernando Valdivielso
Fernando Valdivielso
Ramiro Alonso
Juan Margallo
Chani Martín
Chani Martín
Cervantes
Bella Agossou
Nasha
Francisco Reyes
Trajano
Fran Cantos
Coria
Jorge Kent
Rivero
Efraín Rodríguez
Lolo
Lucas Nabor
Marcos
Federico Pérez Rey
Santos
Director Miguel Ángel Vivas
Writer Miguel Ángel Vivas, Marta Medina, José Rodríguez
Composer Sergio Acosta
Cast and Crew

Film details

Country Mexico / Spain
Runtime 1 hour 40 minutes
Production year 2023
Online premiere 29 July 2023
World premiere 15 March 2023
Release date
21 September 2023 Mexico C
5 May 2023 Romania 15
5 May 2023 Spain 16
Worldwide Gross $147,849
Production Amazon Prime Video, Apache Films, Comunidad de Madrid
Also known as
Asedio, Siege, Assedio, Kuşatma, Operação Ilegal, Osaczona, Облога, Осада

Film rating

5.4
Rate 10 votes
5.3 IMDb
Updated 18 February 2026

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Asedio - Trailer
Asedio Trailer
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