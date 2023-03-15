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5.4
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Asedio
5.4
Asedio
, 2023
Asedio
Mexico, Spain / Action, Adventure, Crime / 18+
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5.4
Asedio
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Synopsis
Madrid, Spain. During an eviction procedure, Dani, a police officer, makes a shocking discovery.
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Cast
Natalia de Molina
Dani
Fernando Valdivielso
Ramiro Alonso
Juan Margallo
Chani Martín
Cervantes
Bella Agossou
Nasha
Francisco Reyes
Trajano
Fran Cantos
Coria
Jorge Kent
Rivero
Efraín Rodríguez
Lolo
Lucas Nabor
Marcos
Federico Pérez Rey
Santos
Director
Miguel Ángel Vivas
Writer
Miguel Ángel Vivas
,
Marta Medina
,
José Rodríguez
Composer
Sergio Acosta
Cast and Crew
Film details
Country
Mexico / Spain
Runtime
1 hour 40 minutes
Production year
2023
Online premiere
29 July 2023
World premiere
15 March 2023
Release date
21 September 2023
Mexico
C
5 May 2023
Romania
15
5 May 2023
Spain
16
Worldwide Gross
$147,849
Production
Amazon Prime Video, Apache Films, Comunidad de Madrid
Also known as
Asedio, Siege, Assedio, Kuşatma, Operação Ilegal, Osaczona, Облога, Осада
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Film rating
5.4
Rate
10
votes
5.3
IMDb
Updated 18 February 2026
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