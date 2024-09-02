Cast
Óscar de la Fuente
Antonio
Cast and Crew
Director
Marcel Barrena
Writer
Marcel Barrena, Alberto Marini
Composer
Arnau Bataller
Film details
Country
Spain
Runtime
1 hour 50 minutes
Production year
2024
Online premiere
5 June 2026
World premiere
2 September 2024
Release date
|3 July 2025
|Greece
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|27 September 2024
|Spain
|
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Worldwide Gross
$4,849,130
Production
3Cat, Generalitat de Catalunya - Departament de Cultura, Institut Català de les Empreses Culturals (ICEC)
Also known as
El 47, The 47, 47路巴士, Autobus 47, Bus 47, Το 47, Маршрут 47