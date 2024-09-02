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Poster of El 47
8.0
Kinoafisha Films El 47
8.0

El 47

, 2024
El 47
Spain / Biography / 18+
Poster of El 47
8.0

Synopsis

Inspired on the true story of Manolo Vital, a bus driver who helped create the modern Barcelona during the 1970s city's boom.

Cast

Eduard Fernández
Eduard Fernández
Manolo Vital
Clara Segura
Clara Segura
Carme
Salva Reina
Felipín
Vicente Romero Sánchez
Ortega
David Verdaguer
David Verdaguer
Serra
Carlos Cuevas
Carlos Cuevas
Pasqual
Carlos Oviedo
Carlos Oviedo
Zoe Bonafonte
Zoe Bonafonte
Joana
Salva Reina
Salva Reina
Felipín
Óscar de la Fuente
Antonio
Betsy Túrnez
Aurora
Carme Sansa
Angelines
Director Marcel Barrena
Writer Marcel Barrena, Alberto Marini
Composer Arnau Bataller
Cast and Crew

Film details

Country Spain
Runtime 1 hour 50 minutes
Production year 2024
Online premiere 5 June 2026
World premiere 2 September 2024
Release date
3 July 2025 Greece
27 September 2024 Spain
Worldwide Gross $4,849,130
Production 3Cat, Generalitat de Catalunya - Departament de Cultura, Institut Català de les Empreses Culturals (ICEC)
Also known as
El 47, The 47, 47路巴士, Autobus 47, Bus 47, Το 47, Маршрут 47

Film rating

8.0
Rate 15 votes
7.2 IMDb
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