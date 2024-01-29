Menu
Русский
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Poster of Influencer's girlfriend
4.0
Kinoafisha Films Influencer's girlfriend
4.0

Influencer's girlfriend

, 2024
Dziewczyna influencera
Poland / Drama / 18+
Poster of Influencer's girlfriend
4.0

Cast

Olga Kalicka
Olga Kalicka
Viola
Mateusz Banasiuk
Agent Robbie
Magdalena Czerwinska
Karolina Szymczak
Karolina Szymczak
Dominika Kachlik
Gosh
Karina Razner
Zosia 'Just Sophie'
Kamil Wodka
Filip Konecki 'Komfi'
Joanna Koroniewska
Paula
Patryk Szwichtenberg
Patrick 'Brat Patt'
Adrianna Izydorczyk
Iza
Rafal Królikowski
Sugar Daddy
Paval Kryksunou
Rusek
Director Szymon Gonera
Writer Szymon Gonera, Tomasz Jawor
Cast and Crew

Film details

Country Poland
Runtime 1 hour 30 minutes
Production year 2024
Online premiere 2 May 2024
World premiere 29 January 2024
Release date
2 February 2024 Azerbaijan
22 August 2024 Czechia
2 February 2024 Kyrgyzstan
2 February 2024 Moldova
2 February 2024 Poland
2 February 2024 Tajikistan
2 February 2024 Uzbekistan
Worldwide Gross $448,609
Production Redzigi Production
Also known as
Dziewczyna influencera, Influencer Girl, 网红女友, Influencerzy

Film rating

4.0
Rate 11 votes
4.4 IMDb
Updated 9 August 2024
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.
Spider-Man: Brand New Day
Spider-Man: Brand New Day
2026, USA, Action, Adventure, Fantasy, Sci-Fi
The Odyssey
The Odyssey
2026, USA, Adventure, Fantasy, Action
Michael
Michael
2026, USA, Biography, Drama, Music, History
Mutiny
Mutiny
2026, USA, Action, Thriller, Crime
Moonzy the Movie
Moonzy the Movie
2026, Russia, Animation, Children's, Family
Posledniy bogatyr. Kolobok
Posledniy bogatyr. Kolobok
2026, Russia, Family, Fantasy
Smeshariki. Skvoz vselennye
Smeshariki. Skvoz vselennye
2026, Russia, Sci-Fi, Adventure
Moana
Moana
2026, USA, Adventure, Comedy, Family
Sacrifice
Sacrifice
2026, USA, Adventure, Comedy, Action
Hive
Hive
2026, Canada, Horror, Detective, Sci-Fi
Obsession
Obsession
2025, USA, Horror
Moshenniki
Moshenniki
2026, Kazakhstan, Drama
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more