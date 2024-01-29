Cast
Karina Razner
Zosia 'Just Sophie'
Kamil Wodka
Filip Konecki 'Komfi'
Patryk Szwichtenberg
Patrick 'Brat Patt'
Rafal Królikowski
Sugar Daddy
Cast and Crew
Director
Szymon Gonera
Writer
Szymon Gonera, Tomasz Jawor
Film details
Country
Poland
Runtime
1 hour 30 minutes
Production year
2024
Online premiere
2 May 2024
World premiere
29 January 2024
Release date
|2 February 2024
|Azerbaijan
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|22 August 2024
|Czechia
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|2 February 2024
|Kyrgyzstan
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|2 February 2024
|Moldova
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|2 February 2024
|Poland
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|2 February 2024
|Tajikistan
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|2 February 2024
|Uzbekistan
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Worldwide Gross
$448,609
Production
Redzigi Production
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