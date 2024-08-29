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Poster of Hellboy: The Crooked Man
4.6
Hellboy: The Crooked Man - Trailer
Kinoafisha Films Hellboy: The Crooked Man
4.6

Hellboy: The Crooked Man

, 2024
Hellboy: The Crooked Man
USA / Action / 18+
Trailers
Poster of Hellboy: The Crooked Man
4.6
Hellboy: The Crooked Man - Trailer
Hellboy: The Crooked Man  Trailer

Synopsis

Hellboy and a rookie BPRD agent get stranded in 1950s rural Appalachia. There, they discover a small community haunted by witches, led by a local devil with a troubling connection to Hellboy's past: the Crooked Man.

Cast

Jack Kesy
Jack Kesy
Hellboy
Jefferson White
Tom Ferrell
Adeline Rudolph
Adeline Rudolph
Bobbie Jo Song
Leah McNamara
Effie Kolb
Nathan Cooper
Suzanne Bertish
Grammy Oakum
Joseph Marcell
Joseph Marcell
Reverend Watts
Martin Bassindale
The Crooked Man
Hannah Margetson
Cora Fisher
Bogdan Haralambov
Young Tom
Carola Colombo
Sarah Hughes
Director Brian Taylor
Writer Chris Golden, Christopher Golden, Mike Mignola, Brian Taylor
Composer Sven Faulconer
Cast and Crew

Film details

Country USA
Runtime 1 hour 39 minutes
Production year 2024
Online premiere 8 October 2024
World premiere 29 August 2024
Release date
19 September 2024 Russia КароПрокат
26 September 2024 Argentina
10 October 2024 Australia MA 15+
19 September 2024 Azerbaijan 18+
19 September 2024 Belarus
5 September 2024 Brazil 16
24 October 2024 Chile
17 October 2024 Colombia
26 September 2024 Costa Rica
14 November 2024 Croatia o.A.
19 September 2024 Dominican Republic
19 September 2024 Georgia R
27 September 2024 Great Britain 15
26 September 2024 Guatemala
20 September 2024 Indonesia 17+
27 September 2024 Ireland 16
10 October 2024 Israel
6 August 2025 Italy
19 September 2024 Kazakhstan 18+
19 September 2024 Kyrgyzstan 16+
13 September 2024 Latvia N12
13 September 2024 Lithuania N
19 September 2024 Mexico B-15
19 September 2024 Moldova N 16
14 November 2024 Montenegro o.A.
10 October 2024 Peru
1 November 2024 Poland
29 August 2024 Portugal M/14
14 November 2024 Serbia o.A.
12 December 2024 Singapore NC16
27 September 2024 South Africa
18 December 2024 South Korea 15
6 June 2025 Spain
4 October 2024 Taiwan 15+
6 September 2024 Turkey
26 September 2024 UAE 18TC
19 September 2024 Ukraine
19 September 2024 Uzbekistan
30 August 2024 Viet Nam
Budget $20,000,000
Worldwide Gross $2,088,239
Production Bulgarian National Film Center, Campbell Grobman Films, Dark Horse Comics
Also known as
Hellboy: The Crooked Man, Hellboy e o Homem Torto, Hellboy: El Hombre Retorcido, Хеллбой: Проклятие Горбуна, Helboi: keurukdeu maen, Hellboy: Az ördög embere, Hellboy: Đại Chiến Quỷ Dữ, Hellboy: Ha'Adam Ha'Akoom, Hellboy: L'uomo deforme, Hellboy: Murtud Mees, Hellboy: Wzgórza nawiedzonych, Hellboy. El Hombre Retorcido, Pragaro Vaikis: Sukčius, Геллбой: Горбань, हेलबॉय: द क्रुकेड मेन, 地獄怪客：歪曲人的詛咒, 天魔特攻：歪曲人的詛咒, ヘルボーイ／ザ・クルキッドマン, Hellboy et l’Homme Tordu, 地狱怪客：歪曲人的诅咒

Film rating

4.6
Rate 47 votes
4.5 IMDb
Write review
Place in the rating
In overall ranking  3882 In the Action genre  822 In films of USA  2193 In films of 2024  266
Updated 23 February 2026

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