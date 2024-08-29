Hellboy and a rookie BPRD agent get stranded in 1950s rural Appalachia. There, they discover a small community haunted by witches, led by a local devil with a troubling connection to Hellboy's past: the Crooked Man.
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|Brazil
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|26 September 2024
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|Guatemala
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|Indonesia
|17+
|27 September 2024
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|Israel
|6 August 2025
|Italy
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|Kazakhstan
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|19 September 2024
|Kyrgyzstan
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|Latvia
|N12
|13 September 2024
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|N
|19 September 2024
|Mexico
|B-15
|19 September 2024
|Moldova
|N 16
|14 November 2024
|Montenegro
|o.A.
|10 October 2024
|Peru
|1 November 2024
|Poland
|29 August 2024
|Portugal
|M/14
|14 November 2024
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|o.A.
|12 December 2024
|Singapore
|NC16
|27 September 2024
|South Africa
|18 December 2024
|South Korea
|15
|6 June 2025
|Spain
|4 October 2024
|Taiwan
|15+
|6 September 2024
|Turkey
|26 September 2024
|UAE
|18TC
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|19 September 2024
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