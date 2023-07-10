Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Poster of Fengshen Trilogy
Poster of Fengshen Trilogy
Рейтинги
6.8 IMDb Rating: 6.7
Rate
2 posters
Kinoafisha Films Fengshen Trilogy

Fengshen Trilogy

Feng shen Di yi bu: Zhao ge feng yun 18+
Напомним о выходе в прокат

Synopsis

Based on the most well-known classical fantasy novel of China, Fengshenyanyi, the trilogy is a magnificent eastern high fantasy epic that recreates the prolonged mythical wars between humans, immortals and monsters, which happened more than three thousand years ago.
Fengshen Trilogy - trailer in russian
Fengshen Trilogy  trailer in russian
Country China
Runtime 2 hours 28 minutes
Production year 2023
Online premiere 21 September 2023
World premiere 10 July 2023
Release date
3 October 2024 Russia НМГ Кинопрокат
14 September 2023 Australia
22 September 2023 Canada
20 July 2023 China
28 August 2025 Colombia
10 July 2024 France
14 February 2024 Germany 16
16 September 2023 Great Britain 15
28 September 2023 Hong Kong IIA
19 July 2024 India
22 September 2023 Ireland
28 February 2025 Japan
3 October 2024 Kazakhstan
10 July 2024 Luxembourg
19 July 2024 Pakistan
26 January 2024 Poland
28 September 2023 Singapore NC16
24 January 2024 South Korea 12
3 October 2024 Uzbekistan 18+
Budget 800,000,000 CNY
Worldwide Gross $373,044,244
Production Tencent Pictures, Beijing Culture, Mongketengri Pictures
Also known as
Feng Shen 1: Zhaoge Feng Yun, Creation of the Gods I: Kingdom of Storms, 封神第一部：朝歌风云, Armagedón: Dioses del Apocalipsis, 封神第一部, Az istenek felemelkedése: Viharok birodalma, Feng shen Di yi bu: Zhao ge feng yun, Fengshen Trilogy, Jumalate loomine, La creación de los dioses: el reino de las tormentas, Narodziny bogów: Królestwo burz, Phong Thần 1: Tam Bộ Khúc, Творение богов, 封神三部曲1, 封神三部曲之妖乱国殇, 封神演义系列·龙之战, 封神第一部：朝歌風雲
Director
Wuershan
Cast
Huang Bo
Huang Bo
Fei Xiang
Li Xuejian
Li Xuejian
Chen Kun
Yosh Yu
Cast and Crew

Film rating

6.8
Rate 11 votes
6.7 IMDb
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.
Film Trailers All trailers
Fengshen Trilogy - trailer in russian
Fengshen Trilogy Trailer in russian
Все трейлеры All Top Trailers on Our Channel
Stills
Avatar 3
Avatar 3
2025, USA, Sci-Fi, Fantasy, Action, Adventure
Marty Supreme
Marty Supreme
2025, USA, Drama, History
The Housemaid
The Housemaid
2025, USA, Thriller
Zootopia 2
Zootopia 2
2025, USA, Adventure, Animation, Comedy
Greenland: Migration
Greenland: Migration
2026, Great Britain / USA, Thriller, Sci-Fi, Action, Adventure
Shelter
Shelter
2026, USA, Action, Thriller
Return to Silent Hill
Return to Silent Hill
2026, USA, Horror
Kommentiruy eto
Kommentiruy eto
2026, Russia, Comedy
Chebi 2
Chebi 2
2026, Russia, Family, Comedy
Ravioli Oli
Ravioli Oli
2026, Russia, Comedy, Romantic
Levsha
Levsha
2026, Russia, Adventure
Chainsaw Man - The Movie: Reze Arc
Chainsaw Man - The Movie: Reze Arc
2025, Japan, Action, Adventure, Animation
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more