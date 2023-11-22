Chasse gardée
18+
Country
Belgium / France
Runtime
1 hour 41 minutes
Production year
2023
Online premiere
20 April 2024
World premiere
22 November 2023
Release date
|20 December 2023
|France
|
|TP
|13 June 2024
|Greece
|
|
|4 January 2024
|Hungary
|
|
|20 June 2024
|Portugal
|
|
|12 January 2024
|Romania
|
|o.A.
|24 May 2024
|Spain
|
|7
|4 April 2024
|Ukraine
|
|
Budget
€9,320,000
Worldwide Gross
$5,889,926
Production
Curiosa Films, Starman Films, TF1 Studio
Also known as
Chasse gardée, Open Season, Época de Caça, Se abre la veda, Sezon na sąsiada, Vadászidény, Vânătoarea de vecini, Κυνήγι γειτόνων, Сезон охоты, Сезон полювання