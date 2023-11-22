Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Poster of Chasse gardée
1 poster
Kinoafisha Films Chasse gardée

Chasse gardée

Chasse gardée 18+
Напомним о выходе в прокат
Country Belgium / France
Runtime 1 hour 41 minutes
Production year 2023
Online premiere 20 April 2024
World premiere 22 November 2023
Release date
20 December 2023 France TP
13 June 2024 Greece
4 January 2024 Hungary
20 June 2024 Portugal
12 January 2024 Romania o.A.
24 May 2024 Spain 7
4 April 2024 Ukraine
Budget €9,320,000
Worldwide Gross $5,889,926
Production Curiosa Films, Starman Films, TF1 Studio
Also known as
Chasse gardée, Open Season, Época de Caça, Se abre la veda, Sezon na sąsiada, Vadászidény, Vânătoarea de vecini, Κυνήγι γειτόνων, Сезон охоты, Сезон полювання
Director
Frédéric Forestier
Antonin Fourlon
Cast
Didier Bourdon
Didier Bourdon
Hakim Jemili
Hakim Jemili
Camille Lou
Camille Lou
Thierry Lhermitte
Thierry Lhermitte
Cast and Crew

Film rating

6.2
Rate 10 votes
5.8 IMDb
Place in the rating
Best Comedies 
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.
Avatar 3
Avatar 3
2025, USA, Sci-Fi, Fantasy, Action, Adventure
Marty Supreme
Marty Supreme
2025, USA, Drama, History
The Housemaid
The Housemaid
2025, USA, Thriller
Shelter
Shelter
2026, USA, Action, Thriller
Zootopia 2
Zootopia 2
2025, USA, Adventure, Animation, Comedy
Ravioli Oli
Ravioli Oli
2026, Russia, Comedy, Romantic
Chebi 2
Chebi 2
2026, Russia, Family, Comedy
Greenland: Migration
Greenland: Migration
2026, Great Britain / USA, Thriller, Sci-Fi, Action, Adventure
Return to Silent Hill
Return to Silent Hill
2026, USA, Horror
Yura Was Here
Yura Was Here
2025, Russia, Drama, Music
Levsha
Levsha
2026, Russia, Adventure
Kommentiruy eto
Kommentiruy eto
2026, Russia, Comedy, Romantic
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more