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Poster of 3391 Kilometre
4.2
Kinoafisha Films 3391 Kilometre
4.2

3391 Kilometre

, 2024
3391 Kilometre
Turkey / Drama / 18+
Poster of 3391 Kilometre
4.2

Cast

Derya Pinar Ak
Izmir
Ahmet Haktan Zavlak
Ege
Melda Bekcan
Ege'nin Annesi
Murat Danaci
Birkan
Cavit Çetin Güner
Ali
Gulin Iyigun
Zeynep
Ogün Kaptanoglu
Ogün Kaptanoglu
Mustafa
Hakan Piskin
Ege'nin Babasi
Selin Türkmen
Buse
Umut Can Yürekli
Mehmet
Director Deniz Enyuksek
Writer Fulya Özcan, Beyza Alkoç
Composer Mert Tünay
Cast and Crew

Film details

Country Turkey
Runtime 2 hours 5 minutes
Production year 2024
Online premiere 12 July 2024
World premiere 12 January 2024
Release date
12 January 2024 Azerbaijan
11 April 2024 Germany 12
19 April 2024 Great Britain 12A
12 January 2024 Turkey 10+
Worldwide Gross $3,424,225
Production Otto Entertainment, Böcek Film
Also known as
3391 Kilometre, 3391 Kilometres, 3391 km

Film rating

4.2
Rate 15 votes
4.4 IMDb
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