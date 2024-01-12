Cast
Melda Bekcan
Ege'nin Annesi
Hakan Piskin
Ege'nin Babasi
Cast and Crew
Director
Deniz Enyuksek
Writer
Fulya Özcan, Beyza Alkoç
Composer
Mert Tünay
Film details
Country
Turkey
Runtime
2 hours 5 minutes
Production year
2024
Online premiere
12 July 2024
World premiere
12 January 2024
Release date
|12 January 2024
|Azerbaijan
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|11 April 2024
|Germany
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|12
|19 April 2024
|Great Britain
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|12A
|12 January 2024
|Turkey
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|10+
Worldwide Gross
$3,424,225
Production
Otto Entertainment, Böcek Film
Also known as
3391 Kilometre, 3391 Kilometres, 3391 km