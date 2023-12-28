Cast
Alexander Barta
CEO Pan Brávek
Tomas Mischura
Asistent Eduard
Roman Blumaier
Rosta Velký Séf
Cast and Crew
Director
Zuzana Marianková
Writer
Petra Polnisová, Alex Cotet, Zuzana Marianková
Composer
Viktor Hazard
Film details
Country
Czechia / Slovakia
Runtime
1 hour 45 minutes
Production year
2023
World premiere
28 December 2023
Release date
|28 December 2023
|Czechia
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|11 January 2024
|Slovakia
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|18
Worldwide Gross
$4,395,387
Also known as
Jedeme na teambuilding, We're Going to Team Building, Ideme na teambuilding