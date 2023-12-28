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Poster of Jedeme na teambuilding
6.0
Kinoafisha Films Jedeme na teambuilding
6.0

Jedeme na teambuilding

, 2023
Jedeme na teambuilding
Czechia, Slovakia / Comedy / 18+
Poster of Jedeme na teambuilding
6.0

Cast

Jakub Prachař
Ales
Anna Polívková
Jitka
Vojtech Kotek
Michal David
Borivoj Cermák
Vasek
Petra Polnisová
Marcela
Robin Ferro
Radim
Alexander Barta
CEO Pan Brávek
Erika Stárková
Nikol
Tomas Mischura
Asistent Eduard
Roman Blumaier
Rosta Velký Séf
Director Zuzana Marianková
Writer Petra Polnisová, Alex Cotet, Zuzana Marianková
Composer Viktor Hazard
Cast and Crew

Film details

Country Czechia / Slovakia
Runtime 1 hour 45 minutes
Production year 2023
World premiere 28 December 2023
Release date
28 December 2023 Czechia
11 January 2024 Slovakia 18
Worldwide Gross $4,395,387
Also known as
Jedeme na teambuilding, We're Going to Team Building, Ideme na teambuilding

Film rating

6.0
Rate 14 votes
5 IMDb
Place in the rating
Best Comedies 
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.
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